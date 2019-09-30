رودجرز يقلل من بداية ليستر سيتي القوية للموسم

قلل بريندان رودجرز مدرب ليستر سيتي من فرص فريقه في إنهاء الموسم بين الأربعة الأوائل في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم والتأهل مباشرة إلى دوري أبطال أوروبا رغم فوزه الكبير بخماسية دون رد على نيوكاسل يونايتد الذي أنهى المباراة بعشرة لاعبين يوم الأحد ليصعد إلى المركز الثالث.

وسجل جيمي فاردي هدفين وأضاف ريكاردو بيريرا وويلفريد نديدي هدفين آخرين بينما سجل المدافع بول دوميت بالخطأ في مرماه ليكمل ليستر يوما رائعا ويحقق أكبر انتصار له في الدوري الممتاز.

وأبلغ رودجرز (46 عاما) هيئة الاذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "لا يزال الوقت مبكرا جدا من الموسم للحكم جيدا على الأشياء..

سيكون تحديا كبيرا نظرا لوجود أندية أخرى تنافس عادة بقوة على احتلال هذه المراكز المتقدمة. نركز فقط على اللعب وتحسين مستوى الأداء".

واستهل ليستر سيتي الموسم بقوة وحصد 14 نقطة من سبع مباريات ليطارد مانشستر سيتي حامل اللقب وليفربول المتصدر.