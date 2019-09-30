وزير خارجية ألمانيا يتوجه لبراغ لإحياء ذكرى سقوط سور برلين

يتوجه وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اليوم الاثنين إلى العاصمة التشيكية براغ لإحياء ذكرى إرهاصات سقوط سور برلين.

وأشاد ماس بمغادرة آلاف اللاجئين من مواطني ألمانيا الشرقية سابقا من تشيكوسلوفاكيا السابقة إلى الغرب قبل 30 عاما، معتبرا ذلك "لحظة أوروبية حاسمة".

وقال ماس قبيل توجهه إلى براغ: "تضامن الكثير من مواطني براغ مع لاجئي السفارة كان عاملا مهما للغاية... لم تكن لحظة حاسمة بالنسبة للألمانيتين فحسب في ذلك الحين، بل أيضا بالنسبة لألمانيا وتشيكوسلوفاكيا وأوروبا".

يُذكر أن آلاف من مواطني ألمانيا الشرقية لجأوا إلى سفارة ألمانيا الغربية في براغ خلال شهري غسطس وسبتمبر عام.1989 وفي 30 سبتمبر من نفس العام قال وزير خارجية ألمانيا الغربية هانز-ديتريش جينشر هناك في خطابه الشهير من شرفة السفارة لللاجئين: "جئنا لنخبركم بأن اليوم يوم مغادرتكم..."، ولم يتم سماع باقي العبارة بسبب تهليل اللاجئين الذين أقاموا لأسابيع في باحة السفارة.