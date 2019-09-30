القبض على عاطلين لإتجارهما في المواد المخدرة بالبساتين

نجح رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، في القبض على عاطلين، أثناء بيعهما للمواد المخدرة على عملائهما في منطقة البساتين.



وفي وقت سابق، تلقى قسم شرطة البساتين، بلاغًا من الأهالي، يفيد بقيام عاطلين ببيع المواد المخدرة في دائرة القسم، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتم القبض عليهما، وبحوزتهما 115 جرام هيروين وحشيش و120 قرصًا مخدرًا، واقتادهما رجال المباحث إلى القسم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.