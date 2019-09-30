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رياضة

مدرب منتخب الكرة النسائية: لدى خطة لتكوين منتخب أول سيدات

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 08:41 ص
كابتن حسين عبد اللطيف
كابتن حسين عبد اللطيف
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قال كابتن حسين عبد اللطيف المدير الفني الجديد لمنتخب الكرة النسائية تحت 20 سنة إنه لم يتول مهمة تدريب المنتخب من أجل خوض تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم والتي ستقام في يناير المقبل فقط..ولكن لدى خطة لتكوين منتخب أول للكرة النسائية في المستقبل ونفكر في تكوين منتخب ناشئات تحت ١٧ سنة.
وأضاف المدرب - في حوار لوكالة أنباء الشرق الأوسط - لا يمكن تكوين منتخب تحت ٢٠ سنة قبل ثلاثة أشهر من إقامة التصفيات، لافتا إلى أن نشاط المنتخب النسائي توقف لأكثر من 3 سنوات مما أثر بشكل سلبي على مستوى اللاعبات.
وحول رؤية الجهاز الفني للمنتخب فيما يخص مستقبل اللعبة، أكد نجم الزمالك الأسبق أن هناك أملا في حدوث تطوير للكرة النسائية طالما أن اتحاد الكرة قرر تكوين منتخب تحت ٢٠ سنة، بالإضافة إلى اتفاق دكتورة سحر عبد الحق عضو اتحاد الكرة والمسئولة عن ملف الكرة النسائية على إقامة دوري الكرة النسائية بالجامعات بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ووزارة التربية والتعليم.
وأكد أنه لا توجد أية عقبات مادية لتدعيم المنتخب والاتحاد الحالي برئاسة عمرو الجنايني يرغب في عودة المنتخبات النسائية وتدعيمها.
وحول ما أثير بشأن انضمام التوأمتين نهى وجيهان ممدوح لاعبتي فريق وادي دجلة للمعسكر الأول للمنتخب، أشار عبد اللطيف إلى أنه لا توجد مشكلة بخصوصهما، حيث أنهما يمتلكان الجنسية الإيطالية ولديهن الرغبة في اللعب لمنتخب بلادهما وهذا أمر يخص الاتحاد.
وأشار إلى أن أقل عمر للاعبات التي شاركن بالمعسكر الماضي هو ١٤ سنة وبالطبع لا يمكن أن يخوضن مباريات أفريقية أمام لاعبات لديهن قوة بدنية مختلفة، لذلك جاء التفكير في تكوين منتخب تحت ١٧ سنة.
وحول خطة المنتخب قبل مشاركته في تصفيات أفريقيا المقبلة، قال المدرب إنه من المقرر أن يقام معسكر ثان الخميس المقبل ولمدة ثلاثة أيام وبعد انتهائه سأختارعددا من اللاعبات للمشاركة في معسكر ثالث، وفى أول نوفمبر سنقوم بعمل معسكر مغلق لمدة أسبوع ومن الممكن أن نخوض خلاله مباراة ودية مع أحد الأندية المحلية.
ومن المقرر أن نشارك في ديسمبر المقبل ببطولة شمال أفريقيا الودية، حيث سنخوض 3أو4 مباريات مع منتخبات شمال أفريقيا من اجل احتكاك اللاعبات مع المنتخبات الأخرى والتعرف على طريقة اللعب الخاصة بهم".

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