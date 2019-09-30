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عالم

أفغانستان: الأمن تصدى لهجوم طالبان في تالقان

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 08:40 ص
جريدة الدستور
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أعلن مسئولون محليون في إقليم "تخار" الأفغاني اليوم الإثنين تصدي قوات الأمن لهجوم لحركة "طالبان" في مدينة "تالقان" عاصمة الإقليم الشمالي الليلة الماضية.
ونقلت قناة "طلوع" الأفغانية عن المتحدث باسم حاكم إقليم "تخار" محمد جواد هجري قوله إنه خلال الأيام القليلة الماضية هاجمت حركة "طالبان" المناطق القريبة من مدينة "تالقان" من أجل تعطيل العملية الانتخابية والسيطرة على المناطق القريبة من العاصمة.
وأضاف هجري أن قوات الأمن تسيطر الآن على مقر الشرطة وأن الغارات الجوية التي وقعت الليلة الماضية أسفرت عن مقتل 36 من عناصر حركة "طالبان"، مشيرا إلى وصول تعزيزات من قوات الأمن الوطني الأفغانية لصد هجوم الحركة.
ولم يقدم هجري أي معلومات حول سقوط ضحايا في صفوف المدنيين أو العسكريين الأفغان، وذلك في الوقت الذي لم تعلق فيه حركة "طالبان" على هذه الأنباء.

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