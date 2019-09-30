الصين: اكتشاف احتياطيات جديدة من النفط والغاز

أعلنت شركة النفط الوطنية الصينية (سي إن بي سي)، أكبر منتج ومزود للنفط والغاز في البلاد، اكتشاف احتياطيات جديدة ضخمة من النفط والغاز.

وذكرت الشركة - في بيان اليوم - أنها اكتشفت حقل نفط يحتوي على أكثر من مليار طن من الاحتياطيات في شمال غربي الصين، حيث بلغ حجم احتياطيات النفط المؤكدة 358 مليون طن، مقابل 693 مليون طن للاحتياطيات المتوقعة.

وقال "لي لو قوانغ" نائب رئيس شركة بيتروتشاينا المحدودة وهي شركة فرعية لشركة (سي إن بي سي) إن إجمالي 640 ألف طن من النفط سيتم إنتاجه هذا العام، فيما سيصل حجم الإنتاج السنوي من الحقل المكتشف إلى 3 ملايين طن في المستقبل القريب.

وأضافت الشركة أنه تم كذلك اكتشاف حوالي 97ر740 مليار متر مكعب من احتياطيات الغاز الصخري المؤكدة في حوض سيتشوان بجنوب غربي الصين، ما رفع الاحتياطيات المتنوعة المتراكمة إلى 061ر1 مليار متر مكعب في هذه المنطقة.

وتخطط الشركة لإنتاج 7ر7 مليار متر مكعب من الغاز الصخري هذا العام، وسط توقعات بأن يبلغ الإنتاج أكثر من 10 مليارات متر مكعب بحلول نهاية العام الجاري.