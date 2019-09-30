بكين: مشاورات تجارية جديدة مع واشنطن عقب العيد الوطني

يترأس نائب رئيس مجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) ليو خه، رئيس الجانب الصيني في الحوار الاقتصادي الشامل الصيني - الأمريكي، وفدا صينيا يقوم بزيارة إلى واشنطن لإجراء الجولة الـ13 من المشاورات الاقتصادية والتجارية رفيعة المستوى بين الصين والولايات المتحدة في الأسبوع الذي يلي عطلة العيد الوطني الصيني التي تبدأ غدا الثلاثاء.

وذكر نائب وزير التجارة الصيني وانغ شو ون الذي يشغل أيضا منصب نائب الممثل التجاري الدولي للصين - في تصريح اليوم - أن الصين والولايات المتحدة عقدتا في وقت سابق محادثات تجارية على مستوى نائب الوزير في واشنطن وأجرتا مناقشات بناءة بشأن القضايا الاقتصادية والتجارية ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف أن الجانبين تبادلا أيضا وجهات النظر بشأن الترتيبات الخاصة بالجولة الـ13 للمشاورات الاقتصادية والتجارية رفيعة المستوى بين الصين والولايات المتحدة، مشيرا إلى أن وجهة النظر الصينية بشأن المشاورات تظل ثابتة وواضحة، وأن الصين شددت على مبادئها مرات عديدة.

وأوضح أنه يتعين على الجانبين السعي إلى حلول من خلال الحوارات المتساوية على أساس الاحترام المتبادل والمساواة والمنفعة المتبادلة بما يتفق مع مصالح الدولتين والشعبين وكذلك العالم.