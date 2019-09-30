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الثقافة

مركز الثقافة السينمائية يقيم احتفالية "أكتوبر والسينما"

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 08:38 ص
جريدة الدستور
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تحت إشراف قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، يقيم مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومى للسينما برئاسة الدكتورة سعاد شوقي، بعد غد الأربعاء احتفالية " أكتوبر والسينما" بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر المجيد، في تمام الساعة السادسة.
تتضمن الاحتفالية عرض فيلم ( أبناء الصمت) للمخرج الكبير محمد راضى، والبطولة للفنانين " نور الشريف، مديحه كامل، ميرفت أمين، أحمد زكى، محمد صبحى، محمود مرسى".
وعقب ذلك تقام ندوة لمناقشة الفيلم، بمشاركة الكاتب والسيناريست الكبير مجيد طوبيا والكاتب والناقد الفنى سمير عبد اللطيف، ويدير الندوة الناقد مجدى الشحرى، مدير المركز.

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