رواية ميشيل ويلبيك الجديدة.. مواجهة لغوية صادمة لأسئلة خالدة

لم تعدم الثقافة الفرنسية يوما وجود كاتب رجيم تلقى عليه اللعنات كما يلقى عليه المديح والثناء في الوقت ذاته، أمثال رامبو وبودلير انتهاء بميشيل ويلبيك صاحب النبوءات الواقعية والأفكار الصادمة والخيال العاصف.

صحيفة الجارديان البريطانية أفردت زاويتها لمراجعة الكتب لرواية ويلبيك الجديدة "سيروتونين"، قائلة عنها أنها تتناول موضوعات لا يجرؤ الروائيون البريطانيون على الكتابة عنها.

فويلبيك اعتاد على تفضيل الصيغة الصادمة في أفكار روايته أو حتى في أسلوبه الذكوري المتقشف والقائم على العديد من التركيبات والملاحظات الحياتية التي تتداخل مشكلة شبكة واسعة من تعقيدات المشاعر والأفكار على مدار الرواية.

الجارديان تشير إلى أن ويلبيك يمتلك موهبة فريدة في التنبؤ بأحداث الحياة الواقعية، واستشراف مآلات الأحداث عبر تتبع جذورها الفكرية ومنابعها السلوكية في المجتمع.

وفي عصر تعلو فيه الخطابات النسوية وتحرير المرأة، تأتي كتابات ويلبيك لتعرض أكثر لمحنة "الذكر الحديث" كخطاب اعتراضي على الفكر السائد، وكتابته تأتي على لسان راوي "مريض مصاب بمرض عضال شديد يلقي نظرات ذات معنى على وسادة".

فرواية ويلبيك الجديدة تروى من وجهة نظر فلورانت كلود لابروست، 46 عامًا، وهو مهندس زراعي، وفقًا لطبيبه: "يموت من الحزن"، قُتل والديه نفسيهما في اتفاق انتحاري مشترك - ولكن ليس قبل أن يعطياه اسمه.

بالنسبة لفلورنت، فإن هذا يعكس الحياة التي يتم قيادتها بشكل "عرضي واهن" على حد تعبير الرواية، خاصة لما اتسمت به حياته من تعدد العلاقات العاطفية التي كان التقييم الأول لهم على أساس شكلي جنسي بحت لا قيمي أخلاقي.

يبرز العنصر النسائي في شخصية، كاميل، وهي طبيب بيطري متدربة، راقية بمهاراتها في التدبير المنزلي، واهتمامها بالدجاج، وكذلك حقيقة أنها لا تزال تبدو في سن المراهقة في منتصف الثلاثينيات من عمرها. يتناقض ثباتها مع صديقة لفلورنت الحالية أوزو، وهي عاهرة يابانية في العشرين من عمرها، والتي تقلب تفكيره عندما يرى شريط فيديو إباحي مصور لها فيبدأ في تفكيك حياته بطريقة محسوبة ولكن غير مجهرية، ويرى في رغباته المتناقصة استعارة مؤثرة عن حالة الديمقراطية الغربية.

وينتهي فلورانت بالعودة إلى جذوره في نورماندي، حيث يزور صديقًا قديمًا، وهو مالك أرض أرستقراطي مطلق، وتتعرض مزرعته لخطر معاهدات التجارة الحرة والمنتجات المستوردة.

وفي حوالي الصفحة 200، يبدو أن القصة تتجمع في النهاية كحلقة قاتمة من لعبة Country House Rescue، كما تصفها الجارديات.

فهناك مجموعة من الأسئلة المثيرة للاهتمام حول سبب قيام المزارعين الفرنسيين بقتل أنفسهم "واحدًا تلو الآخر، على قطع الأرض، دون أن يلاحظوا أحد"، على الرغم من أن الكتابة تتحول إلى حالة من الغموض كلما وصفت فلورنت أدنى وميض من التعاطف بين الرجلين.

ونستطيع أن نقول أن رواية ويلبيك الجديدة تستمد عالميتها من سؤال جوهري تطرحه "هل سيكون أحد في الغرب سعيدًا مرة أخرى؟" كما أنها تنطلق من معالجة للمعنى الأثير في الروايات الكبرى "إنه عالم بلا شفقة، وبدون حب، وبدون حب - وفي النهاية، بلا حقيقة، لأن العالم يحتوي على كل هذه الأشياء".

