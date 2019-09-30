الإثنين 30 سبتمبر 2019 الموافق 01 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

أول جنحة نصب ضد المقاول الهارب محمد علي

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 08:38 ص
محمد علي
محمد علي
عماد سليمان
طباعة
كلفت شركة ستايل للديكور، إحدى الشركات التي وقعت ضحية نصب المقاول الهارب محمد على، محاميها د. سمير صبري لتحريك جنحة نصب ضد المقاول الهارب المذكور.

كشفت المذكرة أن المدعو محمد على، أوهم الشركة المجني عليها بأنه من كبرى الشركات التي تعمل في مجال المقاولات، وأنه أسندت إليه عمليات في مشروعات، تابعة لإحدى الجهات السيادية، واستطاع بهذا الأسلوب من الاحتيال والنصب، أن يتوصل لإبرام عقدي مقاولة من الباطن أولهما مؤرخ 762017، وثانيها مؤرخ في 30102017، وقامت الشركة المجني عليها بإنهاء كافة الأعمال المسندة إليها، وسلمتها بالفعل للمتهم محمد علي، والذي بدوره وعد المجني عليه، بالقيام بسداد كافة مستحقاته عن العقدين، والتي بلغ مقدارها 11765668 جنيه (فقط إحدى عشرة مليون وسبعمائة وخمسة وستون ألف وستمائة وثمانية وستون جنيهًا مصريًا لا غير) ـ فور تقاضيه كافة مستحقاته من الجهة السيادية التي أسندت إليه الأعمال.

وأضاف نص المذكرة، بأنه اتضح للشركة المجني عليها أنها وقعت ضحية نصب واحتيال من جانب المدعو محمد علي، حيث اكتشفت أنه قد تحصل على كافة مستحقات الشركة المجني عليها، من هذه الجهة التي إدعى أنه يتعامل معها وبالكامل، وعندما تحقق المدعو محمد علي من علم الشركة المجني عليها بأنها وقعت ضحية نصب هي وشركات أخرى ففر هاربًا للخارج، وبدأ يرتدي قميص المعارض من إسبانيا، حيث مكان هروبه وبدأ يبث العديد من الفيديوهات، التي تحرض على الدولة المصرية والتشكيك في شرف ونزاهة قيادات القوات المسلحة المصرية، بل وتمادى في الوقاحة والسفالة بأن أخذ يسب ويقذف رئيس الدولة والسيدة الموقرة حرمه، وأخذ يحرض مجموعة من الإرهابيين وعناصر من جماعة الإخوان الإرهابية على الخروج في مظاهرات والقيام بأعمال إجرامية، وتمسكت الشركة المجني عليها بتطبيق أحكام المادة 336 من قانون العقوبات.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

بعد وفاته.. من هو اللواء عبدالعزيز الفغم الحارس الشخصى للملك سلمان؟

منذ حوالي 18 ساعة

أم تلقي رضيعتها في ترعة بالأقصر

منذ يوم

وفاة اللواء عبدالعزيز الفغم الحارس الشخصى للملك سلمان

منذ حوالي 20 ساعة

مديرة تطرد الطلاب وذويهم من المدرسة بسبب التأخير.. والتعليم ترد

ads

الصور

image description

افتتاح مؤسسة فاروق حسنى للثقافة والفنون

image description

انسحاب فريق جينيراسيون فوت السنغالي أمام الزمالك

image description

حفل تدشين أوبرا عايدة بالأقصر بحضور نجوم الفن

image description

نزول لاعبي الزمالك والحكام أرض المعلب في انتظار الفريق السنغالي

image description

مباراة فوز الأهلي برباعية على كانو سبورت في دوري أبطال أفريقيا

الأكثر قراءة

محامي الطفلة "جنة" ينهي الجدل ويكشف حقيقة تعرضها للاغتصاب

الديهي يفجر مفاجأة: أردوغان أصله من يهود جورجيا (فيديو)

تعرف على القصة الكاملة لمقتل الحارس الشخصي للملك سلمان

انفراد.. إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون خلال 48 ساعة

أيام زمان

سر إخفاء محمد عبدالوهاب لحياته الشخصية وإبعادها عن الإعلام

عمرو دياب يغني.. ويسرا ترقص في زفاف نجلة فيفي عبده (فيديو)

سمير صبري يكشف الأسباب الحقيقية وراء اعتزال شادية

كاميليا الفاتنة عشقها الملك وكاد أن يقتل رشدي أباظة بسببها وخطفها الموت بدلا من "منصور"

الصحة

دراسة: الشوفان والقمح يساعدان فى منع الإصابة بسرطان الكبد

اكتشاف لقاح جديد للتخلص من الكوليسترول نهائيا

5 فوائد للقهوة.. تعرف عليها

دراسة: رائحة الجسم الكريهة تنذر بأمراض خطيرة

الرئيس نيوز

بعد تغريدة الرئيس.. التموين ترد على كل الأسئلة الشائكة عن الحذف من «دعم التموين»

جواب بن سلمان على سؤال: هل أمرت بقتل خاشقجي؟

بن سلمان: هجوم أرامكو عمل حربي والحل السياسي أولوية

رئيس الزمالك: الكاف سيعاقب جينيراسيون فوت بالإيقاف لمدة سنتين

منوعات

"أبل" تسعى لاستبدال شعارها

عائلة جاك شيراك ترفض حضور مارين لوبان مراسم تأبينه

دراسة: العمل عن بُعد يمنحك السعادة والاستقرار

3 إجراءات لحماية طفلك من إدمان التكنولوجيا

كشكول

"عبدالغفار" و"والي" يستعرضان مشروع "مودة" لرفع وعي المقبلين على الزواج

"مجاهد": بدء تصحيح اختبارات تنمية المهارات بكنترولات المدارس الفنية

"سعيد": استيعاب التلاميذ المتقدمين لرياض الأطفال بمجمع مدارس إسكوا

افتتاح المدرسة الصيفية لطلاب كليات الزراعة والعلوم والهندسة

إسلام سياسي

منشقة: الإخوان يخططون لـ "رابعة" جديدة

قصة غضب إخوان أوروبا وأمريكا ضد قنوات الجماعة بتركيا

السعودية تجدد دعمها لمصر في محاربة الإرهاب

قيادي إخواني تاريخي ينقلب على "محمد علي": مروج مخدرات


زيت وسكر

احذر الوجه الآخر للرياضة

الرئيس “السيسي” يلتقي وزير الإسكان

تعرف على موعد صرف السلع التموينية لشهر أكتوبر

أزمة “الصيدليات الورقية” تصل لقبة البرلمان

مقالات الرأي
نرمين يسر
ذكرى ميلاد مخرج الابداعات غير النمطية
سيد عبدالقادر
إرهاب خمس نجوم.. «الجزيرة » تخترق فنادق مصر
ماجد حبته
بُعبُع أردوغان
عمرو خالد
الله.. «نور على نور»
المزيد

الثقافة

مركز الثقافة السينمائية يقيم احتفالية "أكتوبر والسينما"

رواية ميشيل ويلبيك الجديدة.. مواجهة لغوية صادمة لأسئلة خالدة

"سيرة حب" على مسرح البالون

انطلاق مهرجان المفرق للشعر العربي بالأردن

صفحتنا ع الفيس بوك