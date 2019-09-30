أول جنحة نصب ضد المقاول الهارب محمد علي

كلفت شركة ستايل للديكور، إحدى الشركات التي وقعت ضحية نصب المقاول الهارب محمد على، محاميها د. سمير صبري لتحريك جنحة نصب ضد المقاول الهارب المذكور.



كشفت المذكرة أن المدعو محمد على، أوهم الشركة المجني عليها بأنه من كبرى الشركات التي تعمل في مجال المقاولات، وأنه أسندت إليه عمليات في مشروعات، تابعة لإحدى الجهات السيادية، واستطاع بهذا الأسلوب من الاحتيال والنصب، أن يتوصل لإبرام عقدي مقاولة من الباطن أولهما مؤرخ 762017، وثانيها مؤرخ في 30102017، وقامت الشركة المجني عليها بإنهاء كافة الأعمال المسندة إليها، وسلمتها بالفعل للمتهم محمد علي، والذي بدوره وعد المجني عليه، بالقيام بسداد كافة مستحقاته عن العقدين، والتي بلغ مقدارها 11765668 جنيه (فقط إحدى عشرة مليون وسبعمائة وخمسة وستون ألف وستمائة وثمانية وستون جنيهًا مصريًا لا غير) ـ فور تقاضيه كافة مستحقاته من الجهة السيادية التي أسندت إليه الأعمال.



وأضاف نص المذكرة، بأنه اتضح للشركة المجني عليها أنها وقعت ضحية نصب واحتيال من جانب المدعو محمد علي، حيث اكتشفت أنه قد تحصل على كافة مستحقات الشركة المجني عليها، من هذه الجهة التي إدعى أنه يتعامل معها وبالكامل، وعندما تحقق المدعو محمد علي من علم الشركة المجني عليها بأنها وقعت ضحية نصب هي وشركات أخرى ففر هاربًا للخارج، وبدأ يرتدي قميص المعارض من إسبانيا، حيث مكان هروبه وبدأ يبث العديد من الفيديوهات، التي تحرض على الدولة المصرية والتشكيك في شرف ونزاهة قيادات القوات المسلحة المصرية، بل وتمادى في الوقاحة والسفالة بأن أخذ يسب ويقذف رئيس الدولة والسيدة الموقرة حرمه، وأخذ يحرض مجموعة من الإرهابيين وعناصر من جماعة الإخوان الإرهابية على الخروج في مظاهرات والقيام بأعمال إجرامية، وتمسكت الشركة المجني عليها بتطبيق أحكام المادة 336 من قانون العقوبات.