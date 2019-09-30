يواصل البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، برئاسة المخرج عادل عبده، تقديم العرض المسرحى الغنائى" سيرة حب" على مسرح البالون بالعجوزة.

"سيرة حب" يتناول جوانب عديدة في حياة الموسيقار "بليغ حمدي"، وهو من إنتاج الفرقة الغنائية الاستعراضية برئاسة الفنان صلاح لبيب، والبطولة للفنانين" إيهاب فهمي، رحاب مطاوع، مجدي صبحي، أحمد الدمرداش، شيكو، رشا سامي العدل، ناصر عبد الحفيظ، نهلة خليل، شريف عواد، عماد عبدالمجيد، هاني عبدالهادي، أحمد الشريف، المطرب مالك، هبة محمد، عمرو أصلان، سيد عبد الرحمن، سناء يسرى".

ديكور: محمد الغرباوي، خدع: إيهاب جمعة، إضاءة: شريف البرعى، خبير التجميل: إسلام عفيفى، توزيع موسيقى وقيادة اوركسترا: محمد أبو اليزيد، منفذ الإخراج: محمد شافعي وهاني عبد هادى، تأليف: أيمن الحكيم، تصميم الاستعراضات والإخراج للمخرج: عادل عبده.