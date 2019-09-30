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الثقافة

انطلاق مهرجان المفرق للشعر العربي بالأردن

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 08:37 ص
جريدة الدستور
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تنطلق فعاليات الدورة الخامسة مهرجان المفرق للشعر العربي تحت رعاية الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في المملكة الأردنية، خلال الفترة من 3 حتى 6 أكتوبر المقبل.
وقال عبدالله العويس رئيس دائرة الثقافة في الشارقة أن المهرجان يشارك فيه عدد من شعراء وأدباء الأردن، حيث تقام الفعاليات في (مبنى المكتبة الوطنية بالعاصمة عمّان، مركز الملك عبد الله الثقافي بمدينة الزرقاء وبيت الشعر بالمفرق).
وأضاف رئيس دائرة الثقافة في الشارقة أن مهرجان المفرق للشعر العربي بدورته القادمة يعد مناسبة جديدة تمتد فيها جسور الثقافة والأدب لتقوي الروابط وتشد أواصر العلاقات بين الإمارات والأردن، تلك الجسور التي أرستها القيادة الرشيدة في البلدين الشقيقين، والتي يحرص الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على ترسيخها مع جميع الدول العربية الشقيقة، من خلال الدعم المستمر للمثقف والشاعر العربي والمواهب الشابة، حيث يشارك في المهرجان شعراء الأردن من مختلف محافظاتها ليقدموا نتاجاتهم الشعرية والأدبية، والتي من خلالها تعرفنا إلى نخبة من شعرائها الذين يشاركون في مختلف الأنشطة التي تزخر بها الشارقة، كما عرفنا شبابها المشاركين في الجوائز الأدبية والشعرية التي تطلقها دائرة الثقافة في الشارقة.
وأشار العويس إلى برنامج المهرجان الذي يضم فقرات فنية من التراث الأردني، والعديد من الأمسيات الشعرية المتنوعة، حيث يبدأ المهرجان بحفل افتتاح في مبنى المكتبة الوطنية في عمّان بكلمات لبيت الشعر، ووزارة الثقافة الأردنية، ودائرة الثقافة في الشارقة، تليها أمسية شعرية يشارك فيها: سعد الدين شـاهــين، عـطاف جــــانــــم عبـد الله حـمــــاده، زكريا الـزغامــيــم.
وفي اليوم الثاني تقام في مركز الملك عبد الله الثقافي بمدينة الزرقاء أمسية شعرية بمشاركة الشعراء: غازي بكار العجـارمـة، عــادل الـتــرتـيـر، د.هـاني عبد الجواد، مـــرام الــعــمـري، محمد أكرم الســالم ويدير الأمسية الدكتور ســالـــم الــدهـــــام، يليها حفل فني من التراث الأردني.
أما اليوم الثالث فيشمل برنامج المهرجان بالمكتبة الوطنية في الفترة الصباحية على الاحتفاء بالفائزين بجائزة الشارقة للإبداع العربي بدورات سابقة ليقدموا فيها قراءات أدبية وهم ( شـــــــاكر ريكان (العراق)، أسماء محمد زيتون (الأردن)، هبة كمال أبو ندى ( فلسطين)، مروة هيـثم مـلـحم (سوريا)) بإدارة وفاء جعبور، تليها مساءً أمسية شعرية يشارك فيها: لـــــؤي أحـــمـــد، جعفر عبـد الحميد، مـصـطـفى الـغلبان، يـــاس السـعـيدي، جــــَّراح كـريـــم ويدير الأمسية الصحفي إبراهيم السواعير.
ويختتم المهرجان في اليوم الرابع أمسياته في بيت الشعر المفرق بأمسية للشعراء: د. بـكر السواعدة، جـــاســر الـبــزور، محمد حامد العموش، د. ناصر السخني، إدارة الأمسية الشاعر إبراهيم الحسبان، يلي ذلك فقرة فنية أردنية.

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