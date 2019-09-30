نصر أكتوبر بين الذاكرة الإبداعية والذكريات الشفوية في "الثقافة الجديدة"

صدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة العدد الجديد من مجلة "الثقافة الجديدة"، أكتوبر 2019، ويحتوي مجموعة من الملفات المهمة، يأتي على رأسها ملف "نصر أكتوبر بين الذاكرة الإبداعية والذكريات الشفاهية".

وتضمن العدد أيضا ملفا خاصا بعنوان"حكايات النصر تستعيد أبطالها من المبدعين"، وفيه يكتب د. السيد نجم " ليلة من ألف وخمسمائة ليلة"، ويحلق محمود عرفات عبر شهادته "المشى ببطء وسط أشجار النيران"، بينما يعود أحمد محمد عبده إلى أجواء المعركة بمقال عنوانه "خارج من النصر يكتب عن الهزيمة"، ويقف علي حليمة على الجبهة في "مشهد من كبريت".

أما د. أحمد نوار فيستعيد لحظات الحسم عبر تسجيل "رحلة من حرب الاستنزاف إلى العبور"، ونستمع إلى أصداء أحمد ماضى حين يسرد "حكاية مكتوبة بدماء القلوب"، ويتذكر رجب سعد السيد تفاصيل المعركة والانتصار عبر شهادته "أسلحة تلمع في وجه الشمس"، أما د. عادل النادي فيأخذنا إلى أجواء المعركة حين ننزل معه إلى "حفرة برميلية للاختباء"، ويختتم الملف إبراهيم حمزة الذي يكتب عن الكولاج الروائي في "الرقص على طبول مصرية" للكاتب فؤاد حجازي.

افتتاحية العدد كتبها الشاعر مسعود شومان رئيس تحرير المجلة بعنوان: "فضاءات المعركة وأسئلة شائكة حول الأدب"، وجاء فيها: "كلما أظلتنا شجرة انتصارنا العظيم في أكتوبر 1973 يتجدد في ذهني السؤال: هل استطاع الكتاب والشعراء أن يكتبوا الحرب؟ وهل نستطيع القول بيقين إن لدينا ما يمكن أن نطلق عليه أدب الحرب؟ وهل هذا الاصطلاح يرتبط بحرب بعينها في أزمنتنا المعاصرة؟ أم يمكن أن ينسحب على الحروب القديمة؟ وهل استطعنا تحرير هذا المصطلح؟".

أما باب "الصوت واللون والحرية" فيأتي حافلا بالترجمة والمواجهات؛ ففي الشاطيء الآخر نقرأ رواية القمع الذكوري في الهند ترجمة: د. عادل ضرغام. وتأتي المواجهة مع عبد العزيز موافي: بعنوان" البعض يصنع مجده الشخصى على جثة أدب الحرب" وحاوره د. جمال العسكري، وفي باب الحفر باللون يكتب د. السيد رشاد "عاطف طلبة يتمرد على عرش النسيج مقتحما عالم التصوير"، ويكمل باب من فات قديمه ملف الاحتفاء بأكتوبر لنقرأ "الشعر البدوى السيناوى وانتصارات الوطن" لحاتم عبد الهادى، وفي دقات المسرح يكتب د. محمد زعيمة "عن الانتصار لجماليات الأداء التمثيلى ومسرح الصورة، ويعرض باب رحيق الكتابة لكتاب "النهار الآتي "مغزى التوقيت وخطورة الأثر!"للدكتور محمد عليم، ويختتم العدد بباب عطر الأحباب الذي نقرأ فيه: "أسامة الدناصوري وفلسفة اقتناص الحياة من صميم الألم" لحمدي أبو جليل.

وفي باب "قراءات نقدية" يكتب د. رضا عطية عن "الشاعر الضدي وصياغة التمرد من خلال رؤى العالم"، ودنيا نبيل تنقب في "تعدد الأصوات داخل النص السردي"، ومختار عيسى يبحث عن "التصوير الشعري في مواجهة حصار الزمان والمكان".

وفي الباب نفسه كتب محمد محمد مستجاب عن محمد حافظ رجب بعنوان "فن القص بين المشهد السينمائي والتصوير السوريالي"، وكتب د. رمضان بسطاويسي محمد تحت عنوان "السرد القصصي ومفارقة اكتشاف الآخر"، وكتب حسام حسين عن "مسافات مقطوعة بين الإبهام والغموض" وسحر النحاس كتبت عن "فتنة التفاصيل وجماليات المكان بين الشخصيات والمواقف الحكائية".

وفي باب "فضاءات إبداعية"، قصائد لسعيد الوكيل، ومصطفى زيكو، وعزت عبد الحميد، وحسان البربري، وعبد الوهاب الشيخ، وعامر شحاته، وأنطونيوس نبيل، ومحمد عبد الحميد توفيق، ونور الدين نادر زكى، ونبيل الهواري، وعبد الناصر الجوهرى.

وهناك قصص لمحمد أبو الدهب، ومحمد صالح رجب، وتغريد النجار، وياسر جمعة، وياسر الجدي، ووائل الأسمنتي، ومحمد عبد القادر التوني، وجلال الصياد، وأيمن عبد السميع حسن، وإيمان سعيد حسن، ومدحت شنن.

جدير بالذكر أن العدد يحتفي بلوحات الفنان الكبير وفيق المنذر الذي تمتاز أعماله بتعاملها مع تقنية الجرانيوليت تلك المادة التي يعد أول من أدخلها في الأعمال الفنية التشكيلية؛ فصار أهم رواد هذا الفن، وارتبط هذا النوع من التشكيل باسمه، وقد صور من خلاله الملامح المصرية بتفاصيلها مطوعا مادته ومشكلًا خطوطه اللونية التي تتجلى عبر البنى الهندسية.

يذكر أن المجلة تصدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة د. أحمد عواض، ويرأس تحريرها الشاعر والباحث مسعود شومان ويدير تحريرها الشاعر محمود خير الله وسكرتير التحرير الناقد مصطفى القزاز والمشرف الفنى الفنان إسلام الشيخ.