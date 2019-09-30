رؤساء الاتحادات العربية للناشرين يلتقون هيوجو ستزر

عقد أمس الأحد في العاصمة الأردنية عمان حلقة نقاشية مغلقة جمعت رؤساء الاتحادات العربية للناشرين وهيوجو ستزر رئيس الاتحاد الدولي للناشرين.

تزامن الاجتماع مع معرض عمان الدولي للكتاب وناقش أهم القضايا والتحديات التي يواجهها الناشرون في العالم العربي وإيجاد الحلول لها، وكيفية إيصال صوت الناشر العربي إلى العالم.

ومن أهم القضايا التي تمت مناقشتها: القرصنة، الملكية الفكرية، تدريب الناشرين الشباب، مشكلة التوزيع، دور اتحاد الناشرين الدولي، دور اتحاد الناشرين العرب.

وتم الوصول لبعض النتائج وهي: إقامة دورات تدريبية للناشرين العرب، تشكيل لجنة متابعة بين الاتحاد الدولي والاتحاد العربي أو الاتحادات المحلية لتطوير المهنة، تنظيم هذا الاجتماع سنويا، إنشاء لجنة لدعم الإبداع والابتكار، دعم القراءة في المجتمع العربي، دعوة الناشرين العرب للانضمام للجان الاتحاد الدولي للناشرين.