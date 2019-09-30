الإثنين 30 سبتمبر 2019 الموافق 01 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

القومي للترجمة يصدر "السينما الإيرانية: تاريخ سياسي"

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 08:35 ص
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
صدرت حديثا عن المركز القومى للترجمة، الطبعة العربية من كتاب "السينما الإيرانية:تاريخ سياسي" من تأليف حامد رضا صدر، ومن ترجمة أحمد يوسف.
يهدف الكتاب إلى تقديم تحليل شامل للسينما الإيرانية، ومعارضة تهميش المسائل السياسية بداخلها، والكشف عن بعض المفاهيم السائدة حول دور ومكانة السياسة في التيار السائد للسينما الإيرانية.
والقصد من ذلك هو دراسات تيمات وشخصيات الأفلام الإيرانية منذ بداية القرن العشرين، فيما يتعلق بالعوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
يتناول الكتاب كلا من السينما والتاريخ، موضحا الخلفيات الاجتماعية والاقتصادية التي ظهر فيها أهم المخرجين والأفلام والتيمات والشخصيات بالتركيز على أكثر الأنماط الفيلمية وجودا في السينما الإيرانية التي كانت تخاطب دائما – وإن لم يكن بشكل مباشر- رغبات ومخاوف الشعب الإيراني في لحظة تاريخية معينة.
ومن خلال 395 صفحة وتسعة فصول يتناول الكتاب تاريخ السينما الإيرانية، من عام 1900 إلى عشرينيات القرن العشرين، ثم من العشرينيات إلى التسعينيات، ويتناول الفصل التاسع والأخير الفترة من عام 2000 إلى 2005.

وبحسب المؤلف فإن السينما الإيرانية قدمت نفسها باعتبارها – على نحو خاص- شكلا من أشكال التسلية الهروبية، وطوال تاريخها، ظلت متصفة بالسيناريوهات الرديئة، والتمثيل المتواضع، والقيم الإنتاجية المنخفضة.. لقد مالت الأفلام الإيرانية في الشكل والمضمون إلى أن تكون محافظة ولكننا إذا قرأنا ما بين السطور، سنجد دافعا خاصا، ومتناقضا أحيانا، يتيح فرصة لدراسة مشكلات اجتماعية وسياسية محددة.
وعلى سبيل المثال، يمكنك أن تجد خلف قصة طفولة سعيدة نصا فرعيا قاتما حول يأس النضج، وتحت قناع قصة حب يمكن للمرء أن يجد تفسيرا مرهفا للقمع.
وليس سرا أن السينما الإيرانية كان لها تأثير مباشر قليل على الموقف والسلوكيات الاجتماعية، ولسنوات عديدة لم تؤخذ مأخذا جادا، ولم يحدث ذلك إلا نادرا حتى وقت قريب نسبيا، خلال التسعينيات، عندما بدأ التعامل معها على نحو أكثر عمقا سواء من السينمائيين أو النقاد.
لكن حتى الأفلام المبكرة حاولت أن تقنع الجمهور أو تعلمهم: كيف يتصرفون بشكل مهذب في اللقاءات التي تجمعهم، وكيف يتعاملون مع الجنس الآخر، وكيفية التعامل مع عدم الأمانة، وكيفية الاعتراض والوصول إلى حلول وسط.
المؤلف حامد رضا صدر، ناقد سينمائى إيرانى ولد عام 1956، ويكتب بانتظام عمودا فى مجلة السينما الإيرانية بعنوان "ظل الخيال" ومقالات في العديد من الدوريات السينمائية الأخرى، قام بترجمة بعض الكتب السينمائية الأمريكية إلى اللغة الفارسية، كما أجرى مقابلات مع العديد من فناني السينما العالميين، له مجموعة من الكتب حول السينما نذكر منها: "سينما الكوميديا"، "ضد الريح: السياسة في السينما الإيرانية".
المترجم أحمد يوسف، له عدد كبير من الدراسات والمقالات في السينما والنقد السنيمائى، كما ترجم مجموعة هامة من الكتب، نذكر منها: "سيناريو الأفلام القصيرة"، "فن التمثيل السينمائى"، "الصورة الشريرة للعرب في السينما الأمريكية"، "موسوعة شيرمر للسينما" و"الفلسفة والسينما".

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 16 ساعة

أمريكا تعلن الموعد النهائي لإعلان صفقة القرن

منذ حوالي 13 ساعة

محامي الطفلة "جنة" ينهي الجدل ويكشف حقيقة تعرضها للاغتصاب

منذ حوالي 10 ساعة

السيسي لمحدودي الدخل: اطمئنوا.. أتابع بنفسي ملف بطاقات التموين.. والحكومة ملتزمة بالحفاظ على حقوق المواطنين البسطاء

منذ حوالي 15 ساعة

الديهي يفجر مفاجأة: أردوغان أصله من يهود جورجيا (فيديو)

ads

الصور

image description

افتتاح مؤسسة فاروق حسنى للثقافة والفنون

image description

انسحاب فريق جينيراسيون فوت السنغالي أمام الزمالك

image description

حفل تدشين أوبرا عايدة بالأقصر بحضور نجوم الفن

image description

نزول لاعبي الزمالك والحكام أرض المعلب في انتظار الفريق السنغالي

image description

مباراة فوز الأهلي برباعية على كانو سبورت في دوري أبطال أفريقيا

الأكثر قراءة

محامي الطفلة "جنة" ينهي الجدل ويكشف حقيقة تعرضها للاغتصاب

الديهي يفجر مفاجأة: أردوغان أصله من يهود جورجيا (فيديو)

تعرف على القصة الكاملة لمقتل الحارس الشخصي للملك سلمان

انفراد.. إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون خلال 48 ساعة

أيام زمان

سر إخفاء محمد عبدالوهاب لحياته الشخصية وإبعادها عن الإعلام

عمرو دياب يغني.. ويسرا ترقص في زفاف نجلة فيفي عبده (فيديو)

سمير صبري يكشف الأسباب الحقيقية وراء اعتزال شادية

كاميليا الفاتنة عشقها الملك وكاد أن يقتل رشدي أباظة بسببها وخطفها الموت بدلا من "منصور"

الصحة

دراسة: الشوفان والقمح يساعدان فى منع الإصابة بسرطان الكبد

اكتشاف لقاح جديد للتخلص من الكوليسترول نهائيا

5 فوائد للقهوة.. تعرف عليها

دراسة: رائحة الجسم الكريهة تنذر بأمراض خطيرة

الرئيس نيوز

بعد تغريدة الرئيس.. التموين ترد على كل الأسئلة الشائكة عن الحذف من «دعم التموين»

جواب بن سلمان على سؤال: هل أمرت بقتل خاشقجي؟

بن سلمان: هجوم أرامكو عمل حربي والحل السياسي أولوية

رئيس الزمالك: الكاف سيعاقب جينيراسيون فوت بالإيقاف لمدة سنتين

منوعات

"أبل" تسعى لاستبدال شعارها

عائلة جاك شيراك ترفض حضور مارين لوبان مراسم تأبينه

دراسة: العمل عن بُعد يمنحك السعادة والاستقرار

3 إجراءات لحماية طفلك من إدمان التكنولوجيا

كشكول

اليوم.. امتحان قبول تمهيدي ماجستير إعلام بـ"آداب عين شمس"

"عبدالغفار" و"والي" يستعرضان مشروع "مودة" لرفع وعي المقبلين على الزواج

"مجاهد": بدء تصحيح اختبارات تنمية المهارات بكنترولات المدارس الفنية

"سعيد": استيعاب التلاميذ المتقدمين لرياض الأطفال بمجمع مدارس إسكوا

إسلام سياسي

منشقة: الإخوان يخططون لـ "رابعة" جديدة

قصة غضب إخوان أوروبا وأمريكا ضد قنوات الجماعة بتركيا

السعودية تجدد دعمها لمصر في محاربة الإرهاب

قيادي إخواني تاريخي ينقلب على "محمد علي": مروج مخدرات


زيت وسكر

احذر الوجه الآخر للرياضة

الرئيس “السيسي” يلتقي وزير الإسكان

تعرف على موعد صرف السلع التموينية لشهر أكتوبر

أزمة “الصيدليات الورقية” تصل لقبة البرلمان

مقالات الرأي
نرمين يسر
ذكرى ميلاد مخرج الابداعات غير النمطية
سيد عبدالقادر
إرهاب خمس نجوم.. «الجزيرة » تخترق فنادق مصر
ماجد حبته
بُعبُع أردوغان
عمرو خالد
الله.. «نور على نور»
المزيد

الثقافة

مركز الثقافة السينمائية يقيم احتفالية "أكتوبر والسينما"

رواية ميشيل ويلبيك الجديدة.. مواجهة لغوية صادمة لأسئلة خالدة

"سيرة حب" على مسرح البالون

انطلاق مهرجان المفرق للشعر العربي بالأردن

صفحتنا ع الفيس بوك