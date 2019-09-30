"فرسان الشرق" تقدم عرض "الهلالي" بمسرح "الجمهورية"

في مستهل موسمها الفني 2019 – 2020 تقدم فرقة "فرسان الشرق للتراث" عرض "الهلالي"، تصميم وإخراج الدكتور عصام عزت من 3 إلى 5 أكتوبر المقبل على مسرح "الجمهورية".

العرض مستلهم من الملحمة الشعبية أبو زيد الهلالى ويبرز دور العلاقات الإنسانية خاصة الأسرية منها في مساعدة الفرد للتغلب على العثرات.

يدور العرض حول الشخصية التراثية المعروفة أبو زيد الهلالى وعشقه لزوجته والمكيدة التي دبرها أخوه للخلاص منه بهدف احتلال مكانه حيث حاول التفريق بينه وبين ابنه الوليد وظروف الحرب التي أدت إلى مصرع العم الشرير على يد الابن بعد كبره ومحاولة الهلالي الانتقام من القاتل وتدخل الابنة والزوجة لمنع الكارثة.

الجدير بالذكر أن فرقة "فرسان الشرق" أسستها وزارة الثقافة عام 2009 بهدف استلهام التراث المصري والعربي وإعادة صياغته فنيا من خلال تصميمات وتابلوهات حركية مبتكرة تحمل صبغة درامية شعبية وتاريخية ثم انضمت إلى منظومة فرق دار الأوبرا المصرية وظهر أول أعمالها عام 2010 باسم "الشارع الأعظم" بعدها توالت عروضها التي لاقت استحسان وإعجاب الجمهور وحققت نجاحا كبيرا.



