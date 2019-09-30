ميسى يتفوق على رونالدو برقم قياسى جديد

تفوق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني على غريمه التقليدي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو محققا رقما قياسيا جديدا في عالم الساحرة المستديرة.



ورغم أن ميسي الحاصل على جائزة الكرة الذهبية "البالون دور" 5 مرات هو الهداف التاريخي لبرشلونة في كافة المسابقات فقط، إلا أنه بات اللاعب الأكثر تسجيلا للأهداف من خارج منطقة الجزاء منذ موسم 2008-2009.



ووفقا للتقديرات الصادرة عن موقع "أوبتا" العالمي سجل ميسي أهدافا من خارج منطقة الجزاء أكثر من أي لاعب آخر في الدوريات الكبرى الخمسة في أوروبا منذ موسم 2007-2008.



وبلغ عدد الأهداف، التي أحرزها ميسي بتلك الشاكلة 69 هدفا مقابل 54 لغريمه التقليدي رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، الذي يتقاسم معه عدد مرات الفوز بجائزة "البالون دور"، ثم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش برصيد 35 هدفا، وفي المركز الرابع يحل البوسني، ميراليم بيانيتش، نجم وسط "السيدة العجوز" برصيد 27 هدفا، وفقا لصحيفة "آس" الإسبانية.



ولم يشارك النجم الأرجنتيني، أيقونة فريق برشلونة الإسباني، سوى في مباراتين وحيدتين مع العملاق الكتالوني في بطولة الدوري الإسباني الممتاز "الليجا" هذا الموسم، بل وكان يجلس في إحداهما على دكة البدلاء، وهو ما لم تعتد عليه جماهير "البارسا" من "البرغوث".



وحصد "البرغوث" مؤخرا جائزة أفضل لاعب في العالم من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم في الحفل الذي أقيم في الثالث والعشرين من سبتمبر الجاري في مدينة ميلانو الإيطالية، متغلبا على الهولندي فيرجيل فان دايك صخرة دفاع فريق ليفربول الإنجليزي، وزميليه في "الريدز" السنغالي ساديو ماني والمصري محمد صلاح.



من جانب آخر، يتعين على النجم البرتغالي المخضرم، كريستيانو رونالدو، (32 عاما) أن يوائم أسلوب لعبه خلال السنوات القليلة الماضية، حيث بدأت حركة جسمه في التباطؤ بطبيعة الحال، لكنه لا يزال قادرا على هز الشباك من مواضع وزوايا مختلفة، وأيضا إنشاء فرص لزملائه في الملعب.