ضبط 650 طفاية حريق داخل مصنع بدون ترخيص بالبحيرة

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، حملة استهدفت، مصانع ومحلات بيع السلع الأساسية والتموينية للوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه حفاظًا على صحة المواطنين، وكذلك مواجهة الغلاء وجشع التجار ومراقبة الأسواق لتخفيض أسعار السلع ومنع الظواهر الاحتكارية.



أسفرت تلك الحملة التى شارك فيها العقيد وجدى الصيرفي رئيس مباحث التموين بالبحيرة عن ضبط مصنع طفايات حريق غير مرخص، وتم ضبط 650 طفاية حريق به غير مطابقة للمواصفات والمقاييس والجودة بمدينة الدلنجات.



شارك فى الحملة أحمد جميل عقدة رئيس الرقابة بتموين مركز الدلنجات، ووائل أبو الروس مفتش تموين الدلنجات.



تم التحفظ على الكميات المضبوطة وجارى تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.