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اليوم.. فصل التيار الكهربائى عن بعض المناطق بطنطا

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 03:45 ص
جريدة الدستور
الغربية - حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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أعلن قطاع كهرباء غرب الغربية، عن فصل التيار الكهربائى، اليوم الإثنين، من المحول رقم (1) في محطة محولات طنطا، من السادسة صباحًا إلى التاسعة صباحًا، لزيادة قدرة المحول من 20 ميجا إلى 40 ميجا فولت أمبير.

وأشارت المهندسة أماني هاشم، رئيس قطاع كهرباء غرب الغربية، إلى أن الأماكن التي يشملها انقطاع التيار خلال تلك المدة الزمنية، تقع جميعها في نطاق حى ثان طنطا، وتشمل شوارع (حسان بن ثابت والشوارع المجاورة، عمر بن عبدالعزيز والشوارع الجانبية المجاورة، شارع معاوية حتى مستشفى دار الشفاء)، وكذلك منطقة قحافة من الطريق السريع أمام شركة كهرباء جنوب الدلتا، مصنع الطيبى، منطقة الغفران، خلف مديرية الزراعة، منطقة الإستاد.

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