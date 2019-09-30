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علي سعدة يكتب: من أسرار صاحبة الجلالة

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 03:42 ص
علي سعدة
علي سعدة
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سافر الطالب إبراهيم سعدة إلي سويسرا مع شقيقه الدكتور فاروق لدراسة الطب وبعد عدة أشهر فوجئت عائلته بمقال للكاتب الكبير علي أمين في اخبار اليوم يتحدث فيها عن الطالب إبراهيم الذي يراسله من سويسرا وأنه لا يعرفه إلا من خلال مقالاته الجريئة والمثيرة.. ولا يعرف عائلته ولا كيف يعيش أو ينفق وحتي لم يقابله شخصيًا.. لكن اعجابه الشديد بأسلوبه دفعه لتعيينه مراسلًا لجريده أخبار اليوم في جنيف.
تلقت العائلة الخبر بعدم الاهتمام كونه لا يزال طالبًا في كليه الطب ويمارس الصحافة كهواية وليس كمهنة، مرت أربعة سنوات وعاد إبراهيم إلي مدينته بورسعيد ومعه فتاه سويسرية رائعة الجمال، سأله والده بفضول عن سر عودته وهل أنهي دراسه الطب في ٤ سنوات فقط؟ وكانت إجابه الشاب الصادمة أنه أنهي دراسته في كليه الاقتصاد السياسي وتم تعيينه في جريده أخبار اليوم.. وتحمل استياء العائلة من تغيير مسار مستقبله من طبيب إلي مجرد (جورنالجي).. لكنه كان فخورا بقراره.
تزوج الشاب من رفيقه عمره الجميلة واستقر في القاهرة وبدأ رحلة الصعود في مملكة صاحبة الجلالة بعد أن لفت نظر رؤساءه برشاقه قلمه وجرأته.. وتمر الأيام ليتلقي هو وصديق عمره الكاتب مصطفي شردي عرضًا من دولة الامارات لتأسيس جريدة الاتحاد بأبوظبي.. طار الشابان فرحًا لرئيس مجلس إدارة أخبار اليوم آنذاك الكاتب الصحفي الكبير إحسان عبد القدوس وتقدما باستقالتهما للسفر إلي دولة الامارات.. قبل الأستاذ إحسان استقاله مصطفي شردي ورفض استقاله إبراهيم سعدة الذي أصيب بخيبة أمل شديدة.
تمر الأيام ويتبوأ إبراهيم منصب رئيس مجلس إدارة المؤسسة، ويذهب لزيارة أستاذة إحسان عبدالقدوس وهو علي فراش الموت.. ويبتسم إحسان قائلا: أنت لسه زعلان مني يا ابراهيم؟ وأضاف قبل أن يرد عليه إبراهيم بالانكار، أنا رفضت سفرك الامارات لاني توسمت انك الوحيد اللي ممكن تقعد مكاني علي كرسي إدارة المؤسسة.. واحتضنه باكيًا وممتنًا لطاعة تلميذه ولأنه كان جديرًا بثقته وحسن ظنه.. وللحديث بقية

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