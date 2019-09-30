محمود خليل يكتب: الإمام محمد عبده.. تجربة فريدة في الإصلاح الثقافي

الرؤى الفكرية التي يقدمها المثقفون والمصلحون هي منتوجات ظرفية بالأساس، وفي مرحلة تالية تلعب هذه المنتوجات دورها في تطوير الواقع مما يؤدي إلى تحولها من موقع المفعول به إلى موقع الفاعل. فالأجواء والظروف التي ظهر فيها الشيخ محمد بن عبد الوهاب أثرت إلى حد كبير على رؤيته في الإصلاح الديني وأسهمت البيئة الصحراوية التي نبت فيها فكره في تحديد نوعية الأدوات التي اختارهالتغيير الواقع، فاتسمت بالتشدد. اعتمد الوهابيون على كل ما هو سلفي (على مستوى الفكر والأدوات) لإصلاح الواقع الذي عاشوا فيه، لذا فالوهابية مثلها مثل غيرها من الرؤى التصحيحية للدين التي ظهرت في القرن التاسع عشر، من حيث الاعتماد على "السلفنة" من أولها إلى آخرها، ولم تجنح في أي لحظة من تاريخها إلى التجديد أو العصرنة، وقد عمق من هذا الجانب في التجربة عدم تعرض أهالي نجد والحجاز لرياح العصر عبر الاحتكاك بالآخر الذي يملك أدوات العالم الجديد، مثلما حدث في مصر التي هيأها موقعها وما يتوافر بها من ثروات لأن تكون مطمعاً للآخر الغربي، فغزاها الفرنسيون أواخر القرن الثامن عشر، ثم تعددت محاولات الانجليز لاحتلالها حتى نجحوا في ذلك عام 1882.

الآخر الغربي الممتلك لأدوات العصر كان حاضراً في التجربة المصرية. الحملة الفرنسية وضعت المصريين أمام طريقين، الأول يتمثل في الارتماء الكامل في أحضان الغرب والتخلي عن الموروث الإسلامي، والثاني يتحدد في التحصن بالموروث ورفض الجديد الوافد والانغلاق على الذات. الطريق الأول كان يعني طمس الهوية أما الثاني فنتيجته "السلفنة الكاملة" والخروج من العصر. كان ثمة طريق ثالث اختاره بعض أفراد النخبة المصرية يتمثل في إعادة قراءة الموروث في ضوء معطيات العصر وتغذيته بالأفكار وتجديده بالمفاهيم التي تجعله صالحاً لبناء عقل يستوعب العصر وفي الوقت نفسه يحفظ هويته ولا يذوب في الآخر، اختار أصحاب هذا الاتجاه فكرة "العصرنة" وتجديد فهم الفرد والمجتمع للموروث والتحديد الدقيق لموقع الدين وأدواره في الحياة الاجتماعية. وتربع على رأس هذا الاتجاه الشيخ الإمام محمد عبده رائد التنوير الديني الذي ولد عام 1849 وتوفي عام 1905.يتحدد جوهور عبقرية الشيخ محمد عبده في تحويل الدين إلى قطعة من الحياة الاجتماعية للمصريين وتفعيل دوره في تهذيب السلوك الاجتماعي، وتنقية العقل الديني المصري مما علق به من جهالات وضلالات وفهوم خاطئة موروثة وتصحيح الفهوم الشعبوية الملتبسة لبعض المسائل الدينية الحياتية. جعل الإمام من الدين أداة للتنوير الاجتماعي، خلافاً لمستويات توظيفه في العصر المملوكي والعثماني، وكان واعياً بأن التنوير الاجتماعي هو المقدمة الأهم للنهضة، وأن التغيير الثقافي المتدرج –على ما يستلزمه من جهد ووقت طويل- مضمون النتائج والعواقب مقارنة بالتغيير الثوري.

تتشابه شخصية الإمام محمد عبده مع شخصية "اسماعيل" بطل رواية "قنديل أم هاشم" للمبدع الراحل "يحيى حقي". فقد مر الشيخ قبل التفرغ للتربية وصناعة التنوير بتجربة ثورية شارك خلالها في فعاليات الثورة العرابية، وكان واحداً من أهم رموزها والمدافعين عنها والمروجين لها، وبعد إخفاقها واحتلال الانجليز لمصر عام 1882 تاب وأناب ولعن السياسة وساس ويسوس، وبدأ يؤمن بنهج الإصلاح كبديل للنهج الثوري. واجه محمد عبده الكثير من أفكار الدجل والخرافات والفهوم الخاطئة للدين الموروثة عن العصر المملوكي. وقدم رؤية جديدة وتفسيراً مختلفاً للنص القرآني يواكب ظروف ومقتضيات العصر، ونادى بتربية الشعب وتعليمه بهدف إعادة تشكيل رؤيته وبنيته الثقافية بشكل يستجيب للتحديات التي تواجهها الأمة. لم يعتمد الإمام على النفي الكامل للموروث، كما مال بعض مفكري القرن العشرين، لكنه نبه إلى أهمية تجديد أساليب فهم وأسس تعامل المسلم مع النص الديني، وآمن بالعقل كأداة لفهم النص المقدس، حتى ولو تناقضت أحكامه واستخلاصاته وقراءاته مع الفهم الموروث.

آمن الإمام محمد عبده بأن الإصلاح يتأتى من خلال نشر التعليم الصحيح بين أفراد الشعب، ومن استخدام الصحافة استخداماً قوياً في محاربة الفساد، وتنبيه الوعي القومي، والتدرج في الحكم النيابي. وليس هناك خلاف على أن تأثير مثل هذه الأفكار في الواقع يرتبط بتبنيها داخل مؤسسات تعمل على إنفاذها في الحياة. وقد كانت المؤسسة الوحيدة التي سخرها الشيخ الإمام في تسويق رؤيته الإصلاحية هي الصحافة، من خلال تجربته في الكتابة ورئاسة تحرير صحيفة الوقائع المصرية، ثم تجربته الصحفية الأكثر نضجاً وتبلوراً ، من خلال صحيفة "العروة الوثقى".

كان الإمام يرى ضرورة في وجود مؤسسة قادرة على إصلاح الواقع داخل الدول الإسلامية، أطلق عليها "مدرسة الزعماء" لتخريج المصلحين والقادة ممن يحملون عبء الإصلاح في كل بلد من بلاد الشرق، ولكن هذا الرأي أسخط عليه السيد جمال الدين الأفغاني الذي لا يعرف الإبطاء سبيلاً من سبل الإصلاح والتجديد. فقال لتلميذه يومئذ "إنك لمثبط". واقترح عليه أن يشرعا في إنشاء مجلة العروة الوثقى. لم يفهم "الأفغاني" أن محمد عبده اختار الطريق الأصعب والأضمن في ذات الوقت لإصلاح الشعب، من خلال إعطاء الأولوية للعمل التربوي والثقافي للأمة، بدلاً من الاهتمام بالدعاية السياسية، لكن أياً من التنظيمات السياسية التي تبلورت عقب غيابه عن ساحة التاريخ في مصر لم تتلقف هذه الأفكار وتحاول ترجمتها في الواقع بصورة فاعلة أو تتسق مع التصور الذي طرحه الشيخ محمد عبده.

وقد دعم هذه الرؤية القائمة على فكرة "الإصلاح التربوي" واحد من كبار تلاميذ محمد عبده، وهو الشيخ رشيد رضا الذي توسع نظرياً في شرح وتناول هذه الفكرة من خلال إصداره صحيفة "المنار" بالإضافة إلى الكتابة في الصحف الأخرى التي كانت تصدر حينذاك. وكان الشيخ رشيد رضا من أشد المنادين بأن يكون الإصلاح عن طريق التربية والتعليم، وهو في ذلك يتفق مع شيخه محمد عبده في أهمية هذا الميدان، ويرى أن سعادة الأمم بأعمالها، وكمال أعمالها منوط بانتشار العلوم والمعارف فيها. وحدد "رشيد رضا" العلوم التي يجب إدخالها في ميدان التربية والتعليم لإصلاح شئون الناس، ودفعهم إلى مسايرة ركب العلم والعرفان. ولم يكتف بدور الموجه والناصح، وإنما نزل ميدان التعليم بنفسه، وحاول تطبيق ما يراه محققًا للآمال، فأنشأ مدرسة دار الدعوة والإرشاد لتخريج الدعاة المدربين لنشر الدين الإسلامي، وجاء في مشروع تأسيس المدرسة أنها تختار طلابها من طلاب العلم الصالحين من الأقطار الإسلامية، ويُفضل من كانوا في حاجة شديدة إلى العلم كأهل جاوة والصين، وأن المدرسة ستكفل لطلابها جميع ما يحتاجون إليه من مسكن وغذاء، وأنها ستعتني بتربية طلابها على التمسك بآداب الإسلام وأخلاقه وعبادته، كما تُعنى بتعليم التفسير والفقه والحديث، فلا خير في علم لا يصحبه خلق وسلوك رفيع، وأن المدرسة لا تشتغل بالسياسة، وسيُرسل الدعاة المتخرجون إلى أشد البلاد حاجة إلى الدعوة الإسلامية.