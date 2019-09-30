ولى العهد السعودى: الهجوم على منشآتنا النفطية "عمل حرب" من إيران

كشفت صحيفة الشرق الأوسط السعودية، أن الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، وصف الهجوم على منشآت أرامكو النفطية، بعمل من أعمال الحرب من طرف إيران، مشيراً إلى أن السعودية "تأمل في أن لا يكون الرد العسكري ضرورياً والحل السياسي أفضل بكثير".



وقال الأمير محمد بن سلمان، في مقابلة مع برنامج "60 دقيقة"، الذي تبثه قناة (سي بي إس) الأمريكية وفق ما نقلته وكالة (رويترز): "أتفق مع وزير الخارجية الأمريكي مايك ومبيو، في أن الهجوم على منشآتنا النفطية هو عمل من أعمال الحرب من طرف إيران"



ووفقًا لـ"الشرق الأوسط، فإن لحوار الذي أجراه البرنامج الأمريكي الشهير مع ولي العهد السعودي، الثلاثاء الماضي في جدة، تناول العديد من الموضوعات الهامة ومن بينها المساعي الإيرانية لزعزعة استقرار المنطقة، والهجمات الإرهابية التي استهدفت منشأتي أرامكو السعودية في بقيق وخريص، والتي تم تنفيذها باستخدام أسلحة وطائرات مسيرة إيرانية الصنع.



كما يتطرق اللقاء إلى أهم التطورات المتعلقة برؤية "المملكة 2030"، بما تشمله من جوانب اقتصادية واجتماعية.



وكان ولي العهد السعودي قد أجرى مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" في مارس 2018، حيث أكدت المذيعة نورا أودونيل، حينها، أنها تمكنت من إجراء المقابلة بعد انتظار دام ثلاثة أعوام، مشيرة إلى أنه "لم تكن هناك قيود زمنية، كما لم يكن هناك أي شروط مسبقة".



وتطرقت المقابلة الأولى لمواضيع مهمة، من بينها حرب اليمن والنظام الإيراني، وتحقيقات مكافحة الفساد التي أوقف على إثرها شخصيات رفيعة المستوى، ودور المرأة في المجتمع السعودي.