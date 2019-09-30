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الصحة

دراسة: الشوفان والقمح يساعدان فى منع الإصابة بسرطان الكبد

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 06:35 ص
جريدة الدستور
إسلام جمال
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يعتبر الإصابة بأمراض السرطان من المشكلات والأمور المرهقة لدى الكثيرين، فوفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يعتبر السرطان من الأسباب الرئيسية للوفاة فى العالم.

كشفت دراسة أمريكية جديدة أن اتباع نظام غذائي يتضمن كميات كبيرة من الحبوب الكاملة، تساعد بشكل كبير فى منع الإصابة بسرطان الكبد.

واستند الباحثون فى دراستهم على تحليل بيانات أكثر من 125 ألف رجل وامرأة، على مدى 24 عاما تقريبا، إلى أن من تناولوا كميات أكبر من الحبوب الكاملة تراجعت احتمالات إصابتهم بسرطان الكبد بنسبة 40%.

ووفقًا لما ذكره موقع "ديلى ميل" البريطانى، أكد الباحثون أن سرطان الكبد من الأمراض المميتة، الأمر الذى يمكن أن تساعد فيه الحبوب الكاملة مثل الشوفان والقمح فى التصدى له.

كما أوضح الباحثون، أن استهلاك الحبوب الكاملة والألياف الغذائية، وخاصة الحبوب الغنية بالألياف ساعدت فى انخفاض فرص الإصابة بالسمنة والسكري من النوع الثاني ومرض الكبد الدهني غير الكحولي وهي عوامل تزيد احتمالات الإصابة بسرطان الكبد.

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