دراسة: تقبيل الطيور يزيد من فرص الإصابة بـ"السالمونيلا"

حذرت دراسة جديدة، من تقبيل الطيور مثل "البط، الإوز، الدجاج"، حيث يزيد من خطر الإصابة بعدوى "السالمونيلا".



ووفقًا لما ذكره موقع "ديلى ميل" البريطاني، فقد أعلن مركز السيطرة على الأمراض والوقاية أن الطيور التى تربى بالمنازل تتسبب في زيادة نسبة المصابين بأمراض السالمونيلا.



وأشار الباحثون، إلى أن هذه العادة تتسبب في إصابة أكثر من 100 ألف شخص على مستوى العالم بهذا المرض.



ويطلب مسئولو الصحة إبقاء الطيور في الهواء الطلق، مع مراعاة غسل الأيدى بعد التعامل معهم، بالإضافة إلى عدم تقبيل أو فرك وجهك أو فمك أو أنفك في ريشهم الناعم.



وأكد الباحثون، أن مثل هذه العادات ساهمت بشكل كبير في نشر الأوبئة مثل "أنفلونزا الطيور"، والتي أصبحت خطر يهدد الكثير من بلدان العالم.



وأشار الباحثون، إلى أن هذا المرض يصيب الأطفال أكثر من البالغين، خاصة الأطفال دون سن الخامسة، بسبب عدم وعيهم بالمخاطر وحبهم لمثل هذه الطيور.



والسالمونيلا هو السبب الأكثر شيوعًا لـ"أنفلونزا المعدة"، مما يسبب أعراضًا مثل الغثيان والإسهال والقيء.