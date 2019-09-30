محاضرات تثقيفية وورش فنية بثقافة جنوب سيناء

عقد قصر ثقافة طور سيناء بثقافة جنوب سيناء، بمدرسة بدر الابتدائية بالطور العاصمة محاضرة تثقيفية بعنوان "الإستعداد للعام الدراسي الجديد" ألقتها مسئول مكتبة الطفل بالقصر، والتي تحدثت خلالها عن كيفية الإستعداد للعام الدراسي الجديد من خلال شراء أدوات مدرسية مناسبة ذات قيمة وشكل جميل، مع ضرورة ضبط مواعيد النوم والمذاكرة، وأهمية المحافظة على سلامة الجسم والصحة العامة من خلال ممارسة الرياضة بانتظام، أعقبها ورشة رسم وتلوين باستخدام الألوان الخشب والفلوماستر وكراسات الرسم.



كما عقد القصر بمدرسة الزهور الثانوية بنات بالطور العاصمة محاضرة تمكين ثقافي بعنوان "اهتمام التعليم بذوي الإحتياجات الخاصة" ألقتها رباب الحسيني مسئول الدمج بالتربية والتعليم، تحدثت خلالها عن مفهوم الإعاقة وأنواعها وأسبابها، متطرقة إلى قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، والمشاهير من ذوى الاحتياجات الخاصة ممن غيروا العالم.



عقد بيت ثقافة سانت كاترين بمدرسة السلام الإعدادية محاضرة تثقيفية بعنوان "الأسرة ومسئوليتها في بناء المجتمع" ألقاها محمد زغلول بالتربية والتعليم، تحدث خلالها عن الترابط الأسري وأهمية الأسرة ومسئوليتها فى بناء المجتمع وتقدمه، مؤكدًا أن الأسرة هي وحدة بناء المجتمع وهي المكون الرئيسى له، بينما عقد بيت ثقافة أبوزنيمة جلسة قراءة حرة ورسوم بمشاركة مجموعة من تلاميذ مدرسة بلال بن رباح الإبتدائية، تلاها حكى قصصي وألعاب ترفيهية.