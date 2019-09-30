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الثقافة

"المرأة التى تجلب المطر".. ترجمة جديدة لعبدالرحيم يوسف

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 01:17 ص
جريدة الدستور
ايهاب مصطفى
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صدر حديثا عن دار صفصافة للنشر والتوزيع ترجمة لكتاب من أدب الرحلات بعنوان "المرأة التي تجلب المطر... مذكرات من هوكايدو، اليابان" للكاتبة الويلزية إلينيد جراميش وترجمة الشاعر والمترجم عبد الرحيم يوسف.

في كتابها الفائز بجائزة الكتابة الويلزية الجديدة عام 2015، تأخذنا إلينيد جراميش في رحلتها لاكتشاف أرض غريبة: جزيرة هوكايدو في شمال اليابان.

يبدأ الكتاب مع تعرفها على عائلتها المضيفة، تتكيف تدريجيا مع طرقهم في العيش، ويزداد تمكنها من اللغة اليابانية وتبدأ في قراءة المشهد الطبيعي، لتستخلص الصلات الضمنية، والمخفية غالبا، بين طبيعة الجزيرة وتاريخها وثقافتها، خطوة بعد خطوة، وعبر السفر المادي، ودراسة الخط ومقابلة أصدقاء مضيفيها.

تُعمق الكاتبة فهمها للعمليات الفكرية ورؤية العالم المتجسدة في اللغة وتعبيرها المكتوب، هذا العمل هو استكشاف حساس للذات والطبيعة أشبه بجوهرة صغيرة من النثر الشعري.

من أجواء الكتاب: "الطريق إلى نيسيكو يمر وسط غابة، ثم أرض زراعية، ثم غابة من جديد. تدور السيارة حول التلال، منتقلة من البقع الظليلة إلى تلك الساطعة بالضوء، وتهبط منحدرة إلى جوف الوادي. الشمس، التي تتقطر عبر أوراق شجر القيقب الخضراء العريضة، تلعب مثل بكرة فيلم قديم عبر زجاج السيارة الأمامي. ألمح غزلانا ناحلة الأطراف تخبُّ بمحاذاة جانب الطريق، قبل أن تنفلت ما بين جذوع الشجر. أجسادها البنية المحمرة مبرقشة بظلال أشجار الغابة. أستعيد سطرا من إحدى حكايات الآينو الخيالية: (الجذور)، كتبوا فيه: عن أشجار معينة معروف عنها أنها تتحول إلى دببة. ربما هناك أشجار معينة تتحول أيضا إلى غزلان".

أما عن إلينيد جراميش فقد وُلدت في بلدة هافرفوردويست عام 1989، ودرست الإنجليزية في أكسفورد والكتابة الإبداعية في جامعة إيست أنجليا، قبل أن تنتقل للعيش والعمل في اليابان بمنحة من مؤسسة دايوا، ونُشرت ترجمتها عن الألمانية للمجموعة القصصية (ذاكرة السمكة الذهبية) للكاتبة والممثلة السويسرية مونيك شـﭬيتر عن دار نشر بارثيان في أبريل 2015. تعمل الآن على روايتها الأولى.

وفاز كتابها (المرأة التي تجلب المطر) بجائزة الكتابة الويلزية الجديدة 2015، الناس والمكان والكوكب: جائزة WWF Cymru للكتابة عن الطبيعة والبيئة.

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