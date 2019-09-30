ختام فعاليات ورش "إحياء التراث السيناوى" بثقافة جنوب سيناء

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع جنوب سيناء، فعاليات ورش الإدارة المركزية للشئون الفنية لإحياء التراث السيناوى، بمدرسة الثانوية الصناعية بالطور العاصمة والتي أقيمت بعنوان "الفن السيناوي" تدريب هدير حسن، إشراف فنى أمانى عبد الفتاح، بحضور مدير عام الفنون التشكيلية.



واختتم ببيت ثقافة أبورديس فعاليات ورشة إحياء التراث بعنوان "الثوب السيناوى" تدريب حنان عيد، إشراف فنى الفنانة التشكيلية وفاء فتحى، وإخراج العمل الفنى النهائى المستوحاة من البيئة السيناوية وشكل المرأة السيناوية بزيها البدوى بعد إضافة الموتيفات الفنية من البيئة السيناوية من إيتامين مشغول وسادة وخرز مزيين على التول المشدود، لإنتاج وحدة إضاءة تشكيلية مستوحاة من التراث السيناوى، بهدف إحياء التراث والمحافظة عليه من الاندثار.