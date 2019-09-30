"التنمر" ندوة تثقيفية بصالون جنوب سيناء الثقافى

عقدت الهيئة العامة لقصور الثقافة فعاليات صالونها الثقافي الشهري بجنوب سيناء؛ لمناقشة قضية التنمر.



أقيم بمسرح قصر ثقافة طور سيناء فعاليات الصالون الذى أداره الإعلامي أبو الفتوح أبو السعود مدير إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بمدير التربية والتعليم بجنوب سيناء، بحضور مدير عام الثقافة بجنوب سيناء ومدير إدارة الشؤون الثقافية بالمديرية وجمع من طلاب مدارس طور سيناء التعليمية.



بدأت فعاليات الصالون بكلمة لأبو الفتوح تحدث خلالها عن حسن الخلق وحكمة الخالق فى جعلنا عمار للأرض.



أعقبه كلمة سحر أحمد موجة التربية النفسية بالتربية والتعليم، والتي تحدثت عن التنمر من حيث التعريف والأسباب والأنواع، والتي حددتها في أنه قد يكون: جسدي ونفسي واليكتروني وسياسي وعرقي، كما تطرقت للمتنمر الذي دائمًا يكون بمستوى متدني ويمارس تنمره على الغير.



تخلل فعاليات الصالون فقرة شعرية وإلقاء قصيدة بعنوان "أنا إنسان" للشاعر أحمد قنديل، تلاه كلمة عبير محمد مدير إدارة التربية السكانية، والتي تحدثت خلالها عن الأسرة كأساس ونواة التربية الأولى موضحة أن التنمر يبدأ من الأربع سنوات الأولى، وأضافت حنان محمد طبيبة التغذية في كلمتها عن التنمر مؤكدة ضرورة الإلتزام بما أمر به الخالق لسعادتنا بالدنيا والآخرة.