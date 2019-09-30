"مخاطر الألعاب الإلكترونية على سلوك الطفل".. محاضرة بثقافة شرم الشيخ

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بالمعهد النموذجى بشرم الشيخ، محاضرة بعنوان "مخاطر الألعاب الإلكترونية وخطورتها على الطفل سلوكيا وصحيا" والتى نفذتها الإدارة المركزية للدراسات والبحوث بالتعاون مع مديرية الثقافة بجنوب سيناء، تحدثت خلالها د. إيناس سلامة، طبيبة الإرشاد النفسي والأسري عن الإنترنت من حيث المعنى والمفهوم، متطرقة إلى نشأته وأهميته والأسباب التى أدت إلى الإقبال عليه، مؤكدة أن حب الاستطلاع واكتشاف الجديد في العالم المحيط وغياب دور الوالدين والأصدقاء غير الجيدين من أهم أسباب الإقبال على الإنترنت، بالإضافة إلى عدم وجود هواية يمارسها الأبناء مما يؤدي إلى إدمان الجلوس أمام الانترنت والإفراط في استخدامه، ويجعل الشخص غير قادر عن الابتعاد عنه، وهذا التغيير قد يؤثر على إنتاجية الشخص مما يؤثر على تقدم المجتمع وتطوره.



2وقد حددت "سلامة" الكثير من المخاطر السلوكية وتأتى فى مقدمتها العزلة الاجتماعية وفقدان الروابط الأسرية والمواقف السلبية أو السيئة التي يتعرض لها الشخص من خلال تعامله مع أشخاص افتراضيين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما أشارت إلى أن تشتت الذهن والاضطراب النفسى من أهم المخاطر التي تواجه الطفل سلوكيا، بخلاف المخاطر التي يتعرض لها الأطفال فى هذا العالم الافتراضى وتصيبه بالتوتر والاكتئاب والخوف الدائم الذي ينتهي الأمر بالانتحار.



وأوضحت: كيف نحمي أطفالنا من هذه المشكلات عن طريق الرقابة المستمرة واستخدام برامج الحماية وتحديد المواقع التي يسمح للأطفال بمشاهدتها والتعامل معها، أعقبها عقد ورشة فنية بعنوان "مخاطر الألعاب الإلكترونية على السلوك" تدريب الفنانة التشكيلية نجلاء فتحى، حيث عبر خلالها الطلاب الموهوبون عن رؤيتهم الخاصة التى تم تكوينها في أذهانهم بعد الاستماع إلى المحاضرة وذلك باستخدام الخط واللون والتكوينات الفنية مستخدمين ألوان الفلومستر وألوان الخشب والمائية، تلاها فقرة اكتشاف مواهب فى الغناء والرسم وإلقاء الشعر.