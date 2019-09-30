"قرى لها تاريخ".. محاضرة بثقافة سوهاج

قامت الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع سوهاج، حيث اختتم نادي تكنولوجيا المعلومات بقصر ثقافة سوهاج ورشة بعنوان "optical "illusion & animation قدمها ماجد نشأت، ورحاب عيد، بمدرسة التمريض بسوهاج.



ونظم بيت ثقافة العسيرات محاضرة تثقيفية بعنوان "قرى لها تاريخ" حاضرها أوفي عبدالله، وتحدث عن أهم القرى وموقعها المتميز، وماهى العادات التى تميزها وموقعها الجغرافى، كما عقد بيت ثقافة البلينا ندوة مكتبية بعنوان "اللص والكلاب" حاضرها حسين فايز، كذلك عقد مركز ثقافة الطفل بطهطا ندوة بعنوان "التكافل الاجتماعي طريق للسلم الاجتماعي" حاضرها الدكتور محمد عبدالفضيل لطفى بمدرسة الصنايع بنات الثانوية بطهطا وتحدث عن معنى التكافل الاجتماعي، وأنه يجب أن يتضامن أبناء المجتمع ويساندوا بعضهم لاتخاذ مواقف إيجابية دوافعها إيمانية نبيلة، تسعى إلى غاية كريمة وتنتهى إلى تحقيق الرعاية الاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية لجميع أبناء المجتمع، كرعاية اليتيم من مأكل ومشرب ودواء وكساء وتعليم، بدافع من شعور وجدانى عميق ينبع من أصل العقيدة الإسلامية.