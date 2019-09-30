إحالة رئيس ساقلتة للتحقيق واستبعاد رئيسى "نيدة وسفلاق" فى سوهاج

أحال محافظ سوهاج، رئيس مركز ومدينة ساقلتة للتحقيق، واستبعد رئيس مجلس قروي "نيدة" بأخميم، ورئيس مجلس قروي "سفلاق" بساقلتة، لتدني مستوى النظافة، والتقصير في العمل.



جاء ذلك خلال جولة محافظ سوهاج الليلية المفاجئة بشوارع مدينة العاصمة، وحي الكوثر، ومراكز أخميم، وساقلتة.



وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة سوهاج أن، المحافظ بدأ جولته الليلية الميدانية بشوارع مدينة سوهاج، شملت شوارع التحرير وأسيوط في سوهاج، و15، وسيتي، لافتًا إلى أن المحافظ أشاد بمستوى النظافة بتلك الشوراع.



ووجه محافظ سوهاج إدارة مرور سوهاج برصد مخالفات المرور بشوارع ١٥ وسيتي بحي شرق سوهاج، ورفع السيارات المخالفة بالانتظار بمحازاة الجزيرة الوسطى، كما تفقد المحافظ محيط مستشفى الهلال، وميدان الشبان المسلمين، وشارع الكورنيش الشرقي، موجهًا بإزالة أحد المقاهي المخالفة الموجودة بالكورنيش الشرقي، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



وذكر المتحدث الرسمي أن المحافظ تفقد قرية جزيرة محروس بأخميم، ووجه برفع القمامة من شارع المدارس بالقرية، حيث تم رصد قمامة وتراكمات ومخلفات صلبة للمباني، كما تم ضبط ومصادرة إحدى السيارات دون لوحات معدنية تسير عكس الإتجاه بالقرية ويقودها طفل صغير، مشيرًا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية واستدعاء المرور، وكذا رصد تراكمات للقمامة بجوار الوحدة الصحية بجزيرة محروس، كما شملت الجولة تفقد منطقة نجع سليمان حمد، وميدان أخميم، وشارع سوهاج أخميم، ومنطقة الري، وشارع أخميم الكوثر.



وأضاف أن، المحافظ تفقد قرية نيدة، ورصد تراكمات من القمامة بشوراع القرية، ووجود العديد من الإشغالات خاصة في الشارع الرئيسي بالقرية، مما يسئ إلى الشكل العام للقرية، ويعيق الحركة المرورية، لافتًا الى استبعاد رئيس القرية.



ولفت التوني إلى أن، المحافظ تفقد شوارع حي الكوثر بدءًا بمدخل الحي والشوارع الرئيسية والفرعية بالحي، ومنطقة عمارات الأوقاف، مضيفًا أن المحافظ أشاد بمستوى النظافة، والإنارة، والتشجير بالشوارع.



وكشف المتحدث الرسمي عن ضبط مقهى مخالف دون ترخيص مُقامة بالتعدي على أرض زراعية بقرية سفلاق بمدخل مدينة ساقلتة، لافتًا إلى أن المحافظ وجه المتابعة الميدانية باتخاذ الإجراءت القانونية، بالإضافة الى رصد تدني مستوى النظافة بقرية سفلاق، وبشوارع مدينة ساقلته.