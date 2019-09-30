ضبط 1780 متهم هارب من أحكام قضائية فى المنيا

نجحت وحدة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن المنيا بالتنسيق والتعاون مع أجهزة البحث الجنائي بمراكز ومدن المحافظة التسع في ضبط متهمين هاربين من أحكام قضائية مختلفة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم لتنفيذ الأحكام الصادرة عليهم.



كان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارًا من العميد مجدي سالم مدير إدارة البحث الجنائي بنجاح مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن المنيا بالتنسيق والتعاون مع أجهزة البحث الجنائي بمراكز ومدن المحافظة التسع في ضبط 1780 متهم هارب من أحكام قضائية مختلفة من بينها أحكام جنائية وآخري أحكام حبس جزئي ومستأنف.



تم التحفظ علي المتهمين الذين تم ضبطهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم لتنفيذ الأحكام الصادرة عليهم وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ ما يلزم من إجراءات.