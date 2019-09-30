رسالة "أردوغان" ضمن أحراز «محاولة اغتيال النائب العام المساعد»

تعيد "الدستور" نشر رسالة رجب طيب أردوغان للإخوان التي تضمنتها أحراز القضية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧، المعروفة إعلاميًا بـ«محاولة اغتيال النائب العام المساعد»، والمتهم فيها ٣٠٤ من عناصر حركة «حسم» التابعة لجماعة الإخوان.



وتبين من محضر ضبط محمد علي بشر العثور على ورقة بيضاء مطبوع عليها شعار أحد الفنادق وعليها بخط اليد عبارة رئيس الأناضول الإخبارية تتضمن رسالة بخط اليد من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى قيادة التنظيم الإخواني بالبلاد قال فيها.



ونصت الرسالة على "أنهم في تركيا متابعين لكل ما يقوم به الإخوان وأنهم مع المشروعية ومدافعين عنها دائمًا وبالتأكيد على أن تركيا جاهزة للمساعدة في موضوع عودة الرئيس وأنهم فخورين بأنهم الدولة الوحيدة التي لها موقف مبدئي وواضح تدافع عنه».