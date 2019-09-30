"السلامة والصحة المهنية" دورة للحفاظ على الأرواح بمياه المنيا

صرح المهندس ياسر أحمد الشهاوى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، بأنه يتم حاليا ولمدة ٨ أيام عمل دورة للسلامة والصحة المهنية لعدد من العاملين بالشركة لرفع الكفاءة فيما يخص السلامة والصحة المهنية.



أضاف الشهاوي، أنه يتم عقد هذه الدورات بالإدارة العامة للتدريب بالشركة حيث يقوم بالتدريب المركز القومي للسلامة والصحة المهنية وهو الجهة الوحيدة المنوط بها التدريب على مستوى الصعيد.



يهدف التدريب إلى معرفة كيفية حماية الروح البشرية من أخطار بيئة العمل والحفاظ على الأرواح والآلات والمعدات والوقاية من المخاطر الطبيعية الكيميائية والتدريب على الإسعافات الأولية للمصابين حيث يقوم بالتدريب نخبة من أساتذة الجامعات.