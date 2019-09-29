تأهل الودادالمغربى والهلال السودانى إلى دور الـ 16 بدورى أبطال أفريقيا

تأهل فريق الوداد المغربي إلى دور الـ 16 "المجموعات" بدوري أبطال أفريقيا بعد فوزه على ضيفه "أف سي نواذيبو" الموريتاني بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد بملعب المركب الرياضي محمد الخامس.



وسجل رباعية الوداد كلا من محمد الناهيري من ضربة جزاء وإسماعيل الحداد في الدقيقة 25 وأيمن الحسوني في الدقيقة 26 وأيوب الكعبي في الدقيقة 38، ليتأهل الفريق المغربي بنتيجة 6-1 بمجموع اللقاين، بعد فوزه في لقاء الذهاب بهدفين نظيفين.



فيما تأهل الهلال السوداني إلى دور الـ 16 بدوري أبطال أفريقيا بعد فوزه على ضيفه أنييمبا النيجيري بهدف نظيف سجله اللاعب وليد الشعلة في الدقيقة 51 ليتأهل الفريق السوداني بعد أن تعادل سلبيا مع الفريق النيجيري في الذهاب.