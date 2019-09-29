بورتو يفوز على ريو آفي بالدوري البرتغالي

فاز فريق بورتو على مضيفه ريو آفي 1 صفر اليوم الأحد في المرحلة السابعة من الدوري البرتغالي.



ويدين بورتو بالفضل في هذا الفوز للاعبه موسى ماريجا الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 12.



ورفع بورتو رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف خلف بنفيكا، الوصيف، وبفارق نقطة خلف فاماليكاو، المتصدر، وتوقف رصيد ريو آفي عند عشر نقاط في المركز السابع.



وفي المباراة الثانية، فاز سبورتينج براجا على مضيفه بورتيمونينسي 1 صفر.



وسجل هدف سبورتينج براجا لاعبه باولينيو في الدقيقة 33، ورفع براجا رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الحادي عشر وتوقف رصيد بورتيمونينسي عند خمس نقاط في المركز الخامس عشر.



وفي المباراة الثالثة، انتزع فريق سانتا كلارا فوزا صعبا من ضيفه جيل فيسنتي 1 صفر.



وسجل هدف سانتا كلارا اللاعب كارلوس كالفاريو في الدقيقة 86، وشهدت المباراة طرد جواو أفونسو لاعب جيل فيسنتي في الدقيقة 25 ورفع سانتا كلارا رصيده إلى 11 نقطة في المركز السادس، وتجمد رصيد جيل فيسنتي عند ست نقاط في المركز الرابع عشر.



وفي المباراة الرابعة، فاز فيتوريا جيماريش على باكوس دي فيريرا 1 صفر.



وسجل إدموند تابسوبا هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة، وشهدت المباراة طرد برونو سانتوس لاعب باكوس دي فيريرا في الدقيقة الأخيرة من اللقاء.



ورفع فيتوريا جيماريش رصيده إلى 12 نقطة في المركز الرابع، وتوقف رصيد باكوس دي فيريرا عند أربع نقاط في المركز السابع عشر قبل الأخير.