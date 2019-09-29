مدير بيراميدز يشيد بلاعبيه بعد التأهل للدور الثاني بالكونفدرالية

أشاد المهندس ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز لكرة القدم، اليوم الأحد، بجهود جميع اللاعبين والطاقم الفني بعد التأهل لدور الـ32 الإضافي في بطولة كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفيدرالية الإفريقية) عقب الفوز على شباب بلوزداد الجزائري بهدف نظيف سجله جون أنطوي في مباراة الإياب.

وقال ممدوح عيد في تصريحات صحفية إن اللاعبين كانوا على قدر المسؤولية ونجحوا في تقديم عرض رائع يليق باسم مصر خارج الديار.

وأوضح أن بيراميدز استحق الفوز عن جدارة واستحقاق وكانت هناك رغبة حقيقية وروح عالية من جميع أفراد البعثة على العودة للقاهرة بتذكرة التأهل لدور الـ32 الإضافي.

كانت مباراة الذهاب التي أقيمت بالقاهرة انتهت بالتعادل 11، ليصعد بيراميدز لدور التالي فائزا بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 2 .1