"كاف" يصدر بيانًا بشأن أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، مساء اليوم الأحد، أنه يراقب الموقف بخصوص مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي.



وشهد لقاء الزمالك وجينيراسيون فوت، أزمة بعد نقله إلى ملعب الجيش ببرج العرب في الإسكندرية بدلا من بتروسبورت بالقاهرة، حيث رفض الفريق السنغالي خوض المباراة ولم يذهب اليوم إلى ملعب برج العرب.



وأصدر كاف بيانا رسميا مساء اليوم الأحد، أكد خلاله أن الجهات المعنية ولجان الاتحاد الإفريقي تقوم حاليًا بدراسة الموقف، على أن يتم إصدار القرار في الوقت المناسب.