فوز إشبيلية على ريال سوسيداد في الليجا الإسبانية

حقق فريق إشبيلية فوزًا مهمًا على ضيفه فريق ريال سوسيداد بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي أقيم على ملعب " رامون سانشيز بيزخوان "، في إطار مباريات الجولة السابعة من الليجا الإسبانية.



ورفع فريق إشبيلية رصيده بهذا الفوز الثمين إلى 13 نقطة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد ريال سوسيداد عند 13 نقطة في المركز الخامس.



وسجل فريق سوسيداد هدف التقدم عن طريق ميكيل أويارزابال في الدقيقة 4، ثم سجل إشبيلية هدف التعادل عن طريق اللاعب مانويل نوليتو في الدقيقة 8.



وسجل لاشبيلية هدف التقدم عن طريق لوكاس أوكامبوس في الدقيقة 47، وأضاف صاحب الأرض والجمهور الهدف الثالث عن طريق فرانكو فازكويز في الدقيقة 80، وعاد سوسيداد وقلص الفارق عن طريق كريستيان بورتوغيس في الدقيقة 87.



وبهذه النتيجة حافظ ريال مدريد على صدارته للدوري الإسباني لكرة القدم برصيد 15 نقطة بفارق نقطة عن غرناطة وأتلتيكو مدريد.