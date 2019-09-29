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رياضة

قائد سوسييداد يتحسر على الخسارة أمام أشبيلية في الدوري الإسباني

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 11:46 م
جريدة الدستور
وكالات
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أعرب ميكيل أويارزابال قائد فريق ريال سوسييداد عن خيبة أمله، عقب خسارة فريقه 2 3 أمام مضيفه أشبيلية اليوم الأحد في ختام مباريات المرحلة السابعة لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأهدر الفريق الباسكي فرصة اعتلاء صدارة المسابقة، بعدما تلقى هزيمته الثانية في المسابقة خلال الموسم الحالي، ليتجمد رصيده عند 13 نقطة في المركز الخامس، بفارق نقطتين خلف ريال مدريد (المتصدر)، الذي أهدر نقطتين ثمينتين بتعادله بدون أهداف مع مضيفه وجاره اللدود أتلتيكو مدريد
أمس السبت في المرحلة ذاتها.

وقال أويارزابال، الذي افتتح التسجيل لسوسييداد مبكرا في الدقيقة الرابعة، في تصريحات له عقب اللقاء "لم نلعب أفضل مباراة لنا اليوم".

أضاف نجم الفريق الباسكي "قاتلنا حتى النهاية، ونجحنا في تقليص الفارق عقب تسجيلنا هدفا في الدقائق الأخيرة، لكننا لم نتمكن من الفوز".

أوضح أويارزابال "إن أشبيلية يعد من فرق المقدمة في المسابقة، سنحت لنا بعض الفرص للتسجيل لكننا لم نستغلها ودفعنا الثمن مقابل ذلك".

واختتم لاعب سوسييداد حديثه قائلا:"كنا نفكر في الحصول على النقاط الثلاث أكثر من تفكيرنا بتصدر البطولة. كان الأمر المهم الليلة هو الفوز، لكننا عجزنا عن تحقيق ذلك؛ لنترك المباراة بخيبة أمل".

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