سر إخفاء محمد عبدالوهاب لحياته الشخصية وإبعادها عن الإعلام

ربطت الكثير من الأخبار قديمًا بين الموسيقار محمد عبدالوهاب، وعمليات التجميل وأكدت بعضها أنه خضع لعملية تجميل في وجهه في سويسرا.



ورد محمد عبدالوهاب، في حوار نادر له مع مجلة "الكواكب"، على هذه الأخبار مبديًا استغرابه الشديد من انتشارها رغم أن ملامح وجهه لم تتغير.



وكان الفنان الراحل من أكثر النجوم الذين يحرصون على إخفاء حياتهم الخاصة عن الإعلام، وعند سؤال المحرر له عن سبب ذلك رد بقوله: "أي بني آدم يعيش حياتين إحداهما مفتوحة، والأخرى خاصة، لا يكشف عنها لأحد، ترضى أنت بذمتك تقولي أسرارك الشخصية؟".



فرد عليه بقوله: "لو كنت في موهبتك وكان لي أموالك وممتلكاتك ماعدا نظارتك الطبية لعقدت مؤتمرًا صحفيًا وكشفت للدنيا عن كل أسراري".