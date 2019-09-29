السفير الفرنسي: جاك شيراك كانت تربطه علاقة قوية بمصر

أكد سفير فرنسا بالقاهرة ستيفان روماتيه، أن الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك الذي توفي الخميس الماضي كان محبا لمصر والشعب المصري والثقافة المصرية.



وقال روماتيه، إن شيراك كانت تربطه علاقة قوية مع مصر، وزارها عندما كان رئيسا لفرنسا 7 مرات، منوها بأن هذا العدد الكبير من الزيارات يعكس قوة العلاقات التي جمعت بين البلدين خلال تلك الفترة وارتباطه بمصر.



وأوضح في تصريحات صحفية خلال لقاء نظمته القنصلية الفرنسية بالإسكندرية مساء اليوم الأحد بحضور قنصلها جانينا ايريرا علي هامش القمة التقنية التي تستضيفها مكتبة الإسكندرية بالفترة من ٢٨ إلى ٣٠ سبتمبر الجاري تحت رعاية وزارة الاتصالات، أن هناك العديد من المشروعات المهمة التي نفذت في مصر خلال رئاسة جاك شيراك، على رأسها الجامعة الفرنسية ومترو القاهرة.