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رياضة

ميلان يخسر مجددا ويتعثر أمام فيورنتينا في سان سيرو

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 11:31 م
جريدة الدستور
وكالات
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استمرت معاناة ميلان في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بالخسارة 3-1 على أرضه أمام فيورنتينا متأثرا بطرد لاعب اليوم الأحد.
ومنح إيريك بولجار التقدم لفيورنتينا بهدف من ركلة جزاء وأضاف جايتانو كاستروفيلي الهدف الثاني قبل أن يتعرض ماتيو موساكيو للطرد ببطاقة حمراء مباشرة بسبب خطأ عنيف في بداية الشوط الثاني.
وأنقذ جيانلويجي دوناروما حارس ميلان ركلة جزاء من فيدريكو كييزا لكن فيورنتينا سجل الهدف الثالث عن طريق فرانك ريبري قبل أن يقلص رفائيل لياو الفارق قبل عشر دقائق من النهاية.
وهذه الهزيمة الثالثة على التوالي لميلان في حوالي أسبوع واحد ليزداد الضغط على المدرب ماركو جيامباولو إذ تجمد رصيد ناديه عند ست نقاط بالمركز 16 وبفارق نقطة واحدة فقط عن منطقة الهبوط.
وحقق فيورنتينا فوزه الثاني على التوالي وأصبح في المركز التاسع برصيد ثماني نقاط.

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