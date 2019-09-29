انتفاضة أشبيلية تحرم سوسيداد من صدارة الدوري الإسباني

انتفض أشبيلية بعد التعرض لهزيمتين متتاليتين ليفوز 3-2 على ريال سوسيداد، ويحرم منافسه من فرصة تصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الأحد.

وخسر أشبيلية على أرضه أمام ريال مدريد الأسبوع الماضي ثم أهدر تقدمه بهدفين وخسر 3-2 أمام إيبار يوم الخميس كما بدأت الأمور بشكل سيء عندما سجل ميكل أويارزابال هدف التقدم لسوسيداد في الدقيقة الرابعة بعد تمريرة متقنة من عدنان يانوزاي.

وأدرك فريق يولن لوبتيجي التعادل بتسديدة رائعة من نوليتو في الدقيقة 18 ثم تقدم في بداية الشوط الثاني عندما توغل لوكاس أوكامبوس داخل منطقة الجزاء من ناحية اليمين ثم سدد داخل المرمى.

وحسم فرانكو فاسكيز انتصار أشبيلية بتسديدة من مدى قريب في الدقيقة 80 رغم أن سوسيداد قلص الفارق بعد سبع دقائق بواسطة بورتو.

وأصبح رصيد أشبيلية 13 نقطة من سبع مباريات ويحتل المركز السادس، وبفارق نقطتين عن ريال مدريد المتصدر، بينما يأتي سوسيداد في المركز الخامس وله 13 نقطة أيضا.