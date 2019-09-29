الإثنين 30 سبتمبر 2019 الموافق 01 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

السيسي لمحدودي الدخل: اطمئنوا.. أتابع بنفسي ملف بطاقات التموين.. والحكومة ملتزمة بالحفاظ على حقوق المواطنين البسطاء

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 11:23 م
السيسي
السيسي
طباعة
طمأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، المواطنين من محدودي الدخل الذين تأثروا سلبيا بإجراءات تنقية البطاقات التموينية، مؤكدًا أنه يتابع بنفسه هذه الإجراءات.
وقال الرئيس السيسي في تدوينة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "فى إطار متابعتى لكل الإجراءات الخاصة بدعم محدودى الدخل، فإننى أتفهم موقف المواطنين الذين تأثروا سلبا ببعض إجراءات تنقية البطاقات التموينية وحذف بعض المستحقين منها.. أقول لهم اطمئنوا لأننى أتابع بنفسى هذه الإجراءات وأؤكد لكم أن الحكومة ملتزمة تماما باتخاذ ما يلزم للحفاظ على حقوق المواطنين البسطاء، وفى إطار الحرص على تحقيق مصلحة المواطن والدولة".

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 4 ساعات

محامي الطفلة "جنة" ينهي الجدل ويكشف حقيقة تعرضها للاغتصاب

منذ حوالي 15 ساعة

العلاقات المصرية الأمريكية تفشل مخطط "تميم" في نشر الإرهاب

منذ حوالي 11 ساعة

تعرف على القصة الكاملة لمقتل الحارس الشخصي للملك سلمان

منذ حوالي 6 ساعات

الديهي يفجر مفاجأة: أردوغان أصله من يهود جورجيا (فيديو)

ads

الصور

image description

انسحاب فريق جينيراسيون فوت السنغالي أمام الزمالك

image description

حفل تدشين أوبرا عايدة بالأقصر بحضور نجوم الفن

image description

نزول لاعبي الزمالك والحكام أرض المعلب في انتظار الفريق السنغالي

image description

مباراة فوز الأهلي برباعية على كانو سبورت في دوري أبطال أفريقيا

image description

إطلالات ساحرة في حفل ختام مهرجان الجونة

الأكثر قراءة

محامي الطفلة "جنة" ينهي الجدل ويكشف حقيقة تعرضها للاغتصاب

السيسي لمحدودي الدخل: اطمئنوا.. أتابع بنفسي ملف بطاقات التموين.. والحكومة ملتزمة بالحفاظ على حقوق المواطنين البسطاء

انفراد.. إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون خلال 48 ساعة

الديهي يفجر مفاجأة: أردوغان أصله من يهود جورجيا (فيديو)

أيام زمان

عمرو دياب يغني.. ويسرا ترقص في زفاف نجلة فيفي عبده (فيديو)

سمير صبري يكشف الأسباب الحقيقية وراء اعتزال شادية

كاميليا الفاتنة عشقها الملك وكاد أن يقتل رشدي أباظة بسببها وخطفها الموت بدلا من "منصور"

نجلة الراحلة آمال زايد تكشف السبب الحقيقي وراء وفاة والدتها

الصحة

اكتشاف لقاح جديد للتخلص من الكوليسترول نهائيا

5 فوائد للقهوة.. تعرف عليها

دراسة: رائحة الجسم الكريهة تنذر بأمراض خطيرة

5 أطعمة للتخلص من تقلّص العضلات

الرئيس نيوز

رئيس الزمالك: الكاف سيعاقب جينيراسيون فوت بالإيقاف لمدة سنتين

السيسي للمتأثرين سلبًا من تنقية بطاقات التموين: "اطمئنوا أتابع الإجراءات بنفسي"

وزارة الصحة السودانية: ارتفاع عدد المصابين بـ"الكوليرا" إلى 215 حالة

الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة.. والعظمي بالقاهرة 33

منوعات

عائلة جاك شيراك ترفض حضور مارين لوبان مراسم تأبينه

دراسة: العمل عن بُعد يمنحك السعادة والاستقرار

3 إجراءات لحماية طفلك من إدمان التكنولوجيا

انقطاع الكهرباء عن مليون شخص في جزيرة سياحية إسبانية

كشكول

"مجاهد": بدء تصحيح اختبارات تنمية المهارات بكنترولات المدارس الفنية

"سعيد": استيعاب التلاميذ المتقدمين لرياض الأطفال بمجمع مدارس إسكوا

افتتاح المدرسة الصيفية لطلاب كليات الزراعة والعلوم والهندسة

بروتوكول تعاون بين كلية طب الفيوم وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان

إسلام سياسي

منشقة: الإخوان يخططون لـ "رابعة" جديدة

قصة غضب إخوان أوروبا وأمريكا ضد قنوات الجماعة بتركيا

السعودية تجدد دعمها لمصر في محاربة الإرهاب

قيادي إخواني تاريخي ينقلب على "محمد علي": مروج مخدرات


زيت وسكر

احذر الوجه الآخر للرياضة

الرئيس “السيسي” يلتقي وزير الإسكان

تعرف على موعد صرف السلع التموينية لشهر أكتوبر

أزمة “الصيدليات الورقية” تصل لقبة البرلمان

مقالات الرأي
نرمين يسر
ذكرى ميلاد مخرج الابداعات غير النمطية
سيد عبدالقادر
إرهاب خمس نجوم.. «الجزيرة » تخترق فنادق مصر
ماجد حبته
بُعبُع أردوغان
عمرو خالد
الله.. «نور على نور»
المزيد

الثقافة

افتتاح مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون

"لنتذكر رمسيس".. معرض فني تفاعلي بالجامعة الأمريكية

"مصر فى عيون جمال حمدان" ندوة بثقافة الإسكندرية

"الدستور" تنشر قصة الحب الوحيدة في حياة مجيد طوبيا (صور)

صفحتنا ع الفيس بوك