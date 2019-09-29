السيسي لمحدودي الدخل: اطمئنوا.. أتابع بنفسي ملف بطاقات التموين.. والحكومة ملتزمة بالحفاظ على حقوق المواطنين البسطاء

طمأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، المواطنين من محدودي الدخل الذين تأثروا سلبيا بإجراءات تنقية البطاقات التموينية، مؤكدًا أنه يتابع بنفسه هذه الإجراءات.

وقال الرئيس السيسي في تدوينة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "فى إطار متابعتى لكل الإجراءات الخاصة بدعم محدودى الدخل، فإننى أتفهم موقف المواطنين الذين تأثروا سلبا ببعض إجراءات تنقية البطاقات التموينية وحذف بعض المستحقين منها.. أقول لهم اطمئنوا لأننى أتابع بنفسى هذه الإجراءات وأؤكد لكم أن الحكومة ملتزمة تماما باتخاذ ما يلزم للحفاظ على حقوق المواطنين البسطاء، وفى إطار الحرص على تحقيق مصلحة المواطن والدولة".