"قد يستحقون الزكاة".. مفاجأة صادمة عن أهل "جنة" ضحية التعذيب

في الوقت الذي يهاجم فيه رواد السوشيال ميديا، والدي الطفلة جنة، التي ماتت نتيجة تعرضها للتعذيب الممنهج على يد جدتها وخالها، صرح صفوت النحاس، أمين عام مؤسسة بيت الزكاة، بأنه إلى جانب تولي المؤسسة جميع مصاريف أماني شقيقة جنة، فإنهم سيبحثون حالة والدي الطفلة إن كانا مستحقين للزكاة.



وقال "النحاس"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، في برنامج "مساء DMC": "الأب ضرير وضارب الأم مما تسبب أيضًا في فقدانها البصر، لكن هنشوفهم لو مستحقين للزكاة هنصرف عليهم، وربنا يهديهم".



وكان مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي شنوا حملة ضد الجدة مطالبين بتوقيع عقوبة الإعدام عليها، بسبب ما اقترفته في حق الطفل، إلى جانب هجومهم على والدة الطفل ووالدها اللذين تركاها للجدة تعذبها، ولم يحركا ساكنًا.



كان اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، تلقى بلاغا من مستشفى شربين العام يفيد بوصول طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات، وتقيم في قرية بساط الدين، مصابة بحروق في أماكن حساسة بجسدها وكدمات وتورم شديد بالقدم، وتم نقلها لمستشفى المنصورة الدولي.



كشفت تحقيقات أجهزة الأمن عن أن الطفلة وشقيقتها تقيمان عند جدتهما لوالدتهما بحكم قضائي بعد انفصال والديهما الكفيفين، وقامت جدتها بالتعدي عليها بالضرب والحرق في أماكن حساسة بجسدها عقابا لها على تبولها اللا إرادي.



وكشفت معاينة مفتش الصحة إصابة الطفلة بحروق في جسدها إثر تسخين آلة حادة، كما تبين أن الحروق طالت أماكن حساسة بجسدها وظهرها ومنطقة الحوض، فضلا عن إصابة الساق اليسرى بتورم وغرغرينا استلزم إجراء جراحة عاجلة لبترها.



وعقب إجراء الجراحة تم وضع الطفلة في غرفة العناية المركزة، لكنها لفظت أنفاسها الأخيرة صباح السبت إثر توقف عضلة القلب.



وكشفت التحقيقات عن أن الجدة مارست تعذيبا وحشيا ضد حفيدتها الثانية أماني، وهي شقيقة الطفلة المتوفاة، وأحرقت جسدها وشوّهت أعضاءها التناسلية، بسبب قيامها بفتح الثلاجة وتناولها طبق أرز.