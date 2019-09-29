6 قوانين تتصدر الأجندة التشريعية بدور الانعقاد الأخير

قال المهندس أحمد السجيني، الأمين العام لائتلاف دعم مصر، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه سيتم حصر كل الأفكار والمقترحات من الأحزاب المنضوية بائتلاف دعم مصر وعرضها على المكتب السياسي للائتلاف ذلك مع بداية دور الانعقاد الأخير.



وأضاف السجيني لـ"الدستور"، أن هناك عددًا من مشروعات القوانين التي يولي لها الائتلاف اهتمامًا كبير ويضعها على رأس أولوياته، ومنها المشروعات المكملة للدستور واللازمة للاستكمال الحياة السياسية الخاصة بمجلس النواب والشيوخ وقانون الإدارة المحلية وتقسيم الدوائر، بالإضافة إلى مشاريع قوانين البناء الموحد والأحوال الشخصية والإيجار القديم والتي لم يسعفنا الوقت بالانتهاء منها في دور الانعقاد المنصرم.



وأوضح أن هذه التشريعات سيكون لها الأولوية في بداية دور الانعقاد الأخير تحت قبة البرلمان خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع الأحزاب الأخرى أيضًا غير المنضمة إلى الائتلاف.