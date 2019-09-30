مصر تشارك فى معرض "جيتكس دبى 2019"

تستعد مصر ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمشاركة بوفد رفيع المستوى بفعاليات الدورة ٣٩ بمعرض ومؤتمر جيتكس دبي ٢٠١٩، التي تنعقد خلال الفترة من ٦-١٠ أكتوبر المقبل في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.



وتشارك مصر بجناحين كاملين للشركات المصرية العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال عرض المنتجات والتطبيقات التكنولوجية المصرية على المشاركين في المعرض.



وسيتم تخصيص جزء من الجناحين للشركات الناشئة والصغيرة بدعم من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" لمساعدتها في رفع قدراتها التنافسية في مجال ريادة الأعمال والابتكار والإبداع ويضم الجناح المصري ورش عمل على مدار ٤ أيام وأيضا لقاءات ثنائية بين الشركات المصرية ونظيرتها المشاركة في المعرض.



ويعد "جيتكس" أكبر معرض سنوي للتكنولوجيا فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا يمثل فرصة جيدة للشركات على مدار أسبوع كامل لاستعراض ابداعاتها الجديدة، وتشير التقارير الدولية إلى أنه من المتوقع وصول القيمة السوقية للمعرض خلال 2020 إلى 168.8 مليار دولار.



ويشهد المعرض مشاركة نحو 4800 شركة عارضة من 140 دولة على مساحة تصل إلى 1.4 مليون قدم مربع مقسمة إلى 21 قاعة رئيسية تسلط الضوء على دور التكنولوجيا فى 26 قطاع منها التعليم والصحة، إلى جانب أكثر من 290 ساعة من المحاضرات والندوات، ومن المتوقع أن يصل عدد الزائرين هذا العام إلى 100 ألف زائر.



وتستهدف الدورة 39 الأكبر فى تاريخ المعرض التركيز على حلول تكنولوجيا الجيل الخامس للاتصالات 5G، وتكنولوجيا الذكاء الاصنطاعي AI، والمدن الذكية، ومستقبل السيارات الذكية، ودور التكنولوجيا فى تسهيل حياة الأفراد.



ويستضيف "جيتكس" فعالية نجوم المستقبل والتى تضم نحو 750 شركة ناشئة من 75 دولة وبحضور 400 مستثمر.