أكاذيب "الإرهابية" تتواصل.. الإخوان يتداولون بيانًا لشيخ الأزهر أصدره ضدهم في 2013
الأحد 29/سبتمبر/2019 - 11:17 م
تواصل جماعة الإخوان الإرهابية وأذرعها الإعلامية حربها ضد الدولة المصرية ورموزها.
واليوم، تداول عناصر الجماعة تصريحات قديمة على لسان فضيلة الإمام شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، وربطوها بأحداث الأيام الماضية.
وتناقل أتباع الجماعة الإرهابية البيان القديم، متجاهلين حقيقته والظروف التى صدر فيها وسبب صدوره وذلك بسبب الصدمة التى أصابتهم بعد فشل دعوات التظاهر، متناسين أن هذا البيان صدر فى يوم الأربعاء 19 يونيو عام 2013، بعد دعوات حركة تمرد بإسقاط حكم الإخوان، حيث انطلقت الفتاوى من مفتي الجماعة الإرهابية بتكفير كل من يدعو للتظاهر ضد محمد مرسي، ليخرج شيخ الأزهر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب ببيان أخرس مفتيهم يؤكد فيه أن من يكفرون الخروج في مظاهرات سلمية ضد ولي الأمر الشرعي هم فرق منحرفة عن صحيح الإسلام.
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