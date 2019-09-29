أكاذيب "الإرهابية" تتواصل.. الإخوان يتداولون بيانًا لشيخ الأزهر أصدره ضدهم في 2013

وتناقل أتباع الجماعة الإرهابية البيان القديم، متجاهلين حقيقته والظروف التى صدر فيها وسبب صدوره وذلك بسبب الصدمة التى أصابتهم بعد فشل دعوات التظاهر، متناسين أن هذا البيان صدر فى يوم الأربعاء 19 يونيو عام 2013، بعد دعوات حركة تمرد بإسقاط حكم الإخوان، حيث انطلقت الفتاوى من مفتي الجماعة الإرهابية بتكفير كل من يدعو للتظاهر ضد محمد مرسي، ليخرج شيخ الأزهر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب ببيان أخرس مفتيهم يؤكد فيه أن من يكفرون الخروج في مظاهرات سلمية ضد ولي الأمر الشرعي هم فرق منحرفة عن صحيح الإسلام.



