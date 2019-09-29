بورتو ينتزع فوزا صعبا من ريو آفي في الدوري البرتغالي

فاز بورتو على مضيفه ريو آفي 1 صفر، اليوم الأحد، في المرحلة السابعة من الدوري البرتغالي لكرة القدم، التي شهدت أيضا فوز سبورتينج براجا على بورتيمونينسي 1 صفر وسانتا كلارا على جيل فيسنتي 1 صفر، وفيتوريا جيماريش على باكوس دي فيريرا بذات النتيجة.

ويدين بورتو بالفضل في هذا الفوز للاعبه موسى ماريجا الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 12.

ورفع بورتو رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف خلف بنفيكا، الوصيف، وبفارق نقطة خلف فاماليكاو، المتصدر، وتوقف رصيد ريو آفي عند عشر نقاط في المركز السابع.

يذكر أن هذا الفوز هو السادس لبورتو هذا الموسم مقابل الهزيمة في مباراة وحيدة، فيما تعد هذه الخسارة هي الثالث لريو آفي مقابل الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في مباراة.

وفي المباراة الثانية، فاز سبورتينج براجا على مضيفه بورتيمونينسي 1 صفر.

ويدين سبورتينج براجا بالفضل في هذا الفوز للاعبه باولينيو الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة.33

ورفع براجا رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الحادي عشر وتوقف رصيد بورتيمونينسي عند خمس نقاط في المركز الخامس عشر.

وفي المباراة الثالثة، انتزع فريق سانتا كلارا فوزا صعبا من ضيفه جيل فيسنتي 1 صفر.

ويدين سانتا كلارا بالفضل في هذا الفوز للاعبه كارلوس كالفاريو الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة.86

وشهدت المباراة طرد جواو أفونسو لاعب جيل فيسنتي في الدقيقة.25 ورفع سانتا كلارا رصيده إلى 11 نقطة في المركز السادس، وتجمد رصيد جيل فيسنتي عند ست نقاط في المركز الرابع عشر.

وفي المباراة الرابعة، فاز فيتوريا جيماريش على باكوس دي فيريرا 1 صفر.

وسجل إدموند تابسوبا هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة.

وشهدت المباراة طرد برونو سانتوس لاعب باكوس دي فيريرا في الدقيقة الأخيرة من اللقاء.

ورفع فيتوريا جيماريش رصيده إلى 12 نقطة في المركز الرابع، وتوقف رصيد باكوس دي فيريرا عند أربع نقاط في المركز السابع عشر قبل الأخير.